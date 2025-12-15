TELEVISIÓ
Moviment clau
Sigourney Weaver negocia unir-se al repartiment de la nova adaptació de ‘Tomb Raider’. Amazon vol reforçar el projecte amb una figura de primer nivell.
Prime Video continua perfilant el repartiment de la futura sèrie de Tomb Raider i ha obert la porta a un fitxatge de pes: Sigourney Weaver podria incorporar-se a la producció en un paper encara no revelat. Diverses informacions apunten que l’actriu es troba en fase de converses avançades amb la plataforma, però el seu nom no figura de moment en cap anunci oficial. Malgrat aquesta prudència, el projecte sembla disposat a reforçar el seu atractiu amb una figura emblemàtica del cinema d’acció i ciència-ficció.
El rol que assumiria l’emblemàtica actriu continua sent una incògnita
El desenvolupament de la sèrie avança amb ritme constant i ja té assegurada la seva protagonista. Sophie Turner encarnarà Lara Croft en una adaptació que es preveu que comenci a rodar-se el mes que ve, amb l’objectiu de renovar la franquícia per al públic actual. La possible incorporació de Weaver reforçaria la voluntat de Prime Video de dotar la producció d’un to més madur i ambiciosament cinematogràfic, aprofitant la presència d’una actriu acostumada a personatges sòlids i icònics.
Encara no ha transcendit quin seria el rol reservat a Weaver, però el seu perfil convida a especular amb una figura d’autoritat dins l’univers de Tomb Raider, ja sigui com a antagonista o com a peça clau en l’entorn proper de la protagonista. A l’espera d’una confirmació definitiva, la notícia ha generat expectació entre els seguidors de la saga, que valoren positivament que el projecte aspiri a un repartiment de luxe.
La producció va a bon ritme i es preveu que el rodatge comenci al gener
Amazon manté el secretisme habitual en produccions d’alt pressupost, però la suma de moviments al voltant de la sèrie permet entreveure una aposta estratègica per convertir Tomb Raider en una de les seves marques estrella. Si les negociacions arriben a bon port, la presència de l’actriu marcaria una diferència notable.