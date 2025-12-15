AGENDA
'Festival del servei ocupacional Xeridell'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘FESTIVAL DEL SERVEI OCUPACIONAL XERIDELL’
Festival de Nadal del servei Ocupacional Xeridell amb actuacions de músics del país. Hora: 19 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
TEATRE
‘ELS PASTORETS’
L’escola de Teatre Entreacte presenta Els Pastorets de Folch i Torres. L’adaptació és a càrrec de Mercè Canals. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant, de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Fins al 7 de març.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població i s’han convertit en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’
Sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella.