HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Segons l'alineació celestial, avui estaràs en un estat mental consentent. Estaràs d'humor per llegir literatura que t'inspiri. O trobaràs plaer a escoltar música clàssica o antics àlbums de jazz. Necessitareu envoltar-vos d'energia positiva per sentir la positivitat i l'harmonia del món.
Taure
El pronòstic avui és atractiu. Amb l'alineació astral actual, pots esperar una coordinació i un treball en equip excel·lents a la feina. Aprofita aquest aspecte per posar els diners a treballar perquè el mateix aspecte regirà la teva vida financera.
Bessons
L'energia astral en joc us servirà per baixar les cortines de l'escena de la batalla. Estàs cansat/da i has estat funcionant dormint molt poc. Semblaria que en aquest moment estàs sobrecarregat/da a gairebé qualsevol àrea. Aprofita aquest període de clama per relaxar-te.
Cranc
Finalment passarà que abandonis alguns dels teus projectes professionals i et “lliuris” de certs contratemps a la feina. Semblaria que tots els teus esforços del passat fossin saldats. Els cossos astrals avui es realinearan i aquests talls amb el passat et començaran a semblar naturals.
Lleó
Avui serà un dia força feliç per a tu. I serà menys solitari que els dies anteriors. Coneixeràs persones noves a la feina que parlaran amb tu sobre participar en projectes futurs. Les possibilitats per al desenvolupament seran múltiples, així com les teves responsabilitats.
Verge
No és gaire fàcil canviar la filosofia que un té. Potser la part més difícil és experimentar moments quan accions passades ja no semblen justificar-se. Així, és difícil canviar les creences velles. Com que ets incapaç de parar abruptament, continues fent allò de sempre, encara que ja no creguis en allò que fas.
Balança
El punt de vista d'aquest dia és excel·lent! Només que necessites donar a la teva moral una empenta. Has gastat definitivament molta energia últimament eliminant les incerteses de la teva vida, especialment a la feina. Estranyes un clima de pau i seguretat, de fet, ho necessites per prosperar.
Escorpí
Tens una inclinació òbvia cap a l'ajuda als altres, però avui l'aspecte en joc serà pensar en tu mateix/a. I això és bo. Després de tota la feina que has fet darrerament et mereixes alguna recompensa.
Sagitari
Per algun temps has estat en el procés de canviar camps, especialment a la teva vida professional. Ningú no t'obliga a fer-ho, ho fas per pròpia noció. I el que és millor, ho fas utilitzant els teus recursos personals que mai no vas imaginar fossin tan reals i efectius.
Capricornio
Amb l'alineació planetària actual, estareu d'humor per estar al voltant d'objectes històrics o d'altres obres d'arts. Desitjaràs visitar un museu o galeria. O gaudireu d'un concert musical o simplement de caminar per un districte antic de la ciutat per admirar l'arquitectura de les construccions.
Aquari
Atesa l'energia astral d'aquest dia, avui us caldrà comunicar-vos amb una ànima bessona. Serà important tenir algú a la teva vida que comprengui el teu veritable ésser. En aquests moments voldràs parlar amb algun amic proper o amb la teva parella.
Peixos
De vegades només vius el dia a dia, anant d'un esdeveniment al següent. No sempre penses sobre el significat superior de la teva vida. Què fas? Vius els teus somnis? O d'alguna manera has perdut el rumb? Avui és un bon dia per preguntar-te aquestes qüestions. L'energia celestial us incentivarà a parar i observar la vostra vida.