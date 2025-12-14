TELEVISIÓ
Guerra entre gegants
L’opa hostil de Paramount per adquirir Warner Bros. Discovery, que supera l’acord previ amb Netflix, desferma una nova batalla en el món de l’estríming.
La lluita entre dos gegants de la indústria audiovisual com Netflix i Paramount Skydance per comprar Warner Bros. Discovery (WBD) obre la porta a una major concentració empresarial en un sector ja dominat als EUA per un grapat de grans grups que aglutinen cinema, mitjans, televisió i estríming. L’opa hostil llançada aquesta setmana per Paramount, valorada en uns 108.000 milions de dòlars, desafia, a més, un acord prèviament assolit per Netflix per adquirir la companyia per 82.700 milions de dòlars, incloent-hi deute.
L’oferta de Paramount puja a 30 dòlars per acció en efectiu, superant els 27,75 dòlars oferts per Netflix, que, per la seva banda, ha afirmat estar “superconfiada” a tancar l’acord prèviament pactat. Tanmateix, el futur de l’operació depèn ara dels accionistes de WBD i de les avaluacions reguladores nord-americanes.
Els accionistes tindrien de termini fins al 8 de gener vinent per decidir sobre l’oferta de Paramount, que, si aconsegueix imposar-se, consolidaria un conglomerat audiovisual més integrat, combinant producció, estríming, canals de cable i notícies, i augmentant el seu poder de mercat. Però si Netflix manté el seu acord, reforçaria el seu lideratge integrant franquícies històriques de Warner, tot i que sense incloure els canals de cable.
L’opa hostil de Paramount compta amb el suport de fons de l’Aràbia Saudita, Qatar i Abu Dabi, que aportarien capital per cobrir part dels 41.000 milions de dòlars en equity, complementant els 54.000 milions en deute assegurat amb bancs nord-americans. A més, Jared Kushner, exassessor i gendre de Donald Trump, hi participa a través de la seva firma d’inversió privada Affinity Partners.
Netflix podria modificar l’oferta per fer-la més atractiva davant de Paramount, tot i que la possibilitat que WBD li retiri el suport és limitada, atès que ambdues parts ja compten amb un acord preliminar. Però en una opa hostil, si un ofertant –Paramount– presenta la proposta directament als accionistes, són aquests qui decideixen si venen les accions. L’operació requeriria de l’acceptació d’una majoria dels accionistes amb dret de vot, i també ha de superar revisions reguladores sobre competència i seguretat nacional.