AGENDA
Gran Ioga solidari a benefici de Laika i Gossos
TALLERS
‘GRAN IOGA SOLIDARI A BENEFICI DE LAIKA I GOSSOS’
Una trobada on tota la comunitat de yoguis d’Andorra es reuneix per una bona causa, per compartir la bondat, el do i l’alegria!. Hora: 11 h. ACCO-Andorra Congrés Centre Ordino. Ordino.
TEATRE
ANIMACIÓ TEATRAL ‘VOLEM VOTAR!’
UnClausura de l’exposició ‘Dones clau a la història d’Andorra: les sufragistes andorranes’, amb l’aninmació teatral ‘Volem Votar!’ a càrrec de l’Animal Escola de Teatre. Hora: 12 h. Cal Paleta. Escaldes-Engordany.
NADAL
PESSEBRE VIVENT ‘ANEM A FER UN PESSEBRE...’
Nova edició de la representació popular nadalenca d’El Pessebre vivent d’Escaldes-Engordany. Horari: a les 17 h i a les 19 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’ D’OSCAR MARTIN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
Les ciutats existeixen des de fa segles, però amb el temps han concentrat cada cop més població, convertint-se en espais més complexos. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. CEE. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 7 de març.