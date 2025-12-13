AGENDA
Taller de creació tèxtil 'Teixim vincles'
TALLERS
‘CONNECTA AMB EL TEU FLUX VITAL AMB MEDITACIÓ INTRACEL·LULAR’
El taller el durà a terme la Jess, de Siqa_andorra. Horari: de 11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘TALLER DE CÀMERA ESTENOPEICA (PINHOLE) PER A FAMÍLIES’
La fotògrafa Montse Altimiras conduirà un taller pràctic per descobrir el funcionament de la càmera estenopeica. L’activitat inclou una introducció tècnica, la realització de fotografies i el revelat de les imatges. Hora: 11 h. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
TALLER DE CREACIÓ TÈXTIL ‘TEIXIM VINCLES’
Una trobada oberta per compartir una estona de creativitat i caliu. Vine a teixir, fer ganxet, aprendre, ensenyar o simplement gaudir d’una beguda calenta i bona companyia. Hora: 11 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
MÚSICA
‘ECSTATIC DANCE’
Començarem amb una extended intro d’una hora de moviment conscient guiada per Marta Morán, per despertar el cos, entrar en presència i descobrir nous recursos per a la nostra dansa. Després, ens deixarem portar per la proposta musical d’INAD & La Uaxa en un ecstatic dance a 4 mans. Hora: 17 h. Centre esportiu els Serradells. Andorra la Vella.
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral Rocafort i els Petits Cantaires Lauredians, la Coral de la Llar de Lòria i com a coral convidada la Coral Carol en Musique. Hora: 21 h. Església de Sant Julià i Sant Germà. Sant Julià de Lòria.
DANSA
‘BALLADA DE SARDANES’
Ballada nadalenca de sardanes a les 17 hores. Centre de Congressos. Andorra la Vella.
CONTACONTES
‘BUFFA!!!’
Ens conviden a jugar amb diferents elements del bosc de la mà del Nap Buf, un follet entremaliat, belluguet, despistat i juganer que escampa la seva màgia bufant pels racons. Hora: 11 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.