TELEVISIÓ
Retorn imminent
Hulu publica el primer ‘teaser’ de la nova ‘Malcolm in the Middle’, que torna el 2026 amb una minisèrie de quatre episodis i bona part del repartiment original.
Malcolm in the Middle ha llançat el primer vídeo promocional del seu retorn, que es materialitzarà el 2026 amb una minisèrie de quatre episodis. Aquesta producció ens permetrà descobrir què se n’ha fet dels personatges de la sèrie juvenil, l’últim capítol de la qual es va emetre l’any 2006.
Ara bé, Hulu adverteix en el teaser oficial que “algunes coses mai no canvien”, i per demostrar-ho ha fet un gest de complicitat amb la ficció original. Al vídeo apareix una màquina d’afaitar retirant una ingent quantitat de pèl del tors d’un home, que és el que feia Lois (Jane Kaczmarek) a Hal (Bryan Cranston) en el primer capítol de la sèrie.
Tots dos repetiran els seus respectius papers en aquest revival, igual que Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese). Al seu costat no hi serà, però, Erik Per Sullivan (Dewy), retirat de la interpretació. La seva versió adulta serà interpretada per Caleb Ellsworth-Clark.
El retorn de Malcolm in the Middle, que portarà per subtítol Life’s still unfair (La vida continua sent injusta) i que a Andorra es podrà veure a través de Disney+, arrencarà amb Malcolm i la seva filla Leah (Keeley Karten), que comparteix amb el seu pare “el mateix humor sarcàstic, la mateixa impulsivitat i la mateixa intel·ligència excepcional, tot i que amb una sensibilitat i una emotivitat molt més pronunciades”. Tots dos tornaran a viure el caos habitual que envoltava la família, tot i que la trama es desplaçarà aquesta vegada a la festa que Hal i Lois organitzen pel 40è aniversari del seu casament.
També participarà en els nous capítols Vaughan Murrae, que donarà vida a Kelly, el fill petit de Hal i Lois. Cal recordar que en l’episodi final del 2006 es va revelar que el matrimoni esperava un sisè fill.