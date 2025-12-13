HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Ets una persona extraordinària i és possible que ara comencis a creure-ho. Sobretot, ets lliure de fer allò que sempre has somiat i de prendre el camí que desitjaves. És tan simple com això! L'única pregunta que queda fer és la següent: Per què et va portar tant de temps comprendre'l? ¡L'alineació astral desitja una resposta!
Taure
Amb la configuració planetària d'avui, podries trobar-te separat momentàniament de la teva parella. Un dels dos podria estar treballant mentre l?altre es queda a casa. O un podria estar visitant familiars mentre l?altre es queda a casa amb els nens. Fins i tot podrien estar dedicant-se a passatemps o interessos diferents.
Bessons
Donada la configuració celestial, avui podries sentir-te afectuós/a. Podries desitjar rebre més atenció de la teva parella. Potser tots dos hagin estat molt ocupats darrerament. Passin un temps junts i gaudeixin-ho! Organitza un sopar romàntic a la llum de les espelmes i agafa'l amb una vetllada íntima.
Cranc
Amb l'alineació planetària actual, podries rebre una sorpresa de la teva parella. Ella et podria fer el comentari que li agradaria anar a viure amb tu, si és que no està esperant que li proposis casament. O potser només voleu parlar d'un futur amb tu.
Lleó
Avui podries estar recordant una parella anterior. Podries reflexionar sobre les teves experiències amb aquesta persona i comparar-les amb algun idil·li actual. O potser et preguntis com li està anant a aquest “ex” en aquest moment. La teva curiositat serà prou forta per impulsar-te a investigar una mica.
Verge
Avui potser avalues dues relacions romàntiques diferents. L'energia celestial en joc expressa que les teves emocions podrien anar endavant i enrere com una recol·lectora. Estàs pensant que hauries d'estar amb una persona, i al minut següent, t'embogeixes per algú diferent.
Balança
Avui et podries reunir amb la teva parella en un projecte divertit. L'energia celestial en joc t'està encoratjant a treballar junts en alguna cosa. Potser podrien tornar a pintar part de la casa o fer alguna redecoració. Fins i tot podrien plantar un arbre junts al jardí. Feu alguna cosa domèstica i productiva! Gaudiràs compartint temps amb la teva parella.
Escorpí
Avui hauries d'analitzar la teva vida romàntica. L'energia celestial en joc podria incrementar el teu desig d'entendre què passa. Si no tens parella, podries estar pensant en què vols realment una. Podries meditar sobre els problemes de la teva relació anterior i reflexionar sobre els ensenyaments que aquesta experiència et va deixar.
Sagitari
De vegades necessites tenir una mica més de romanticisme i avui pot ser l'oportunitat perfecta. Donada l'energia astral actual, la teva parella podria desitjar rebre alguna atenció especial. No et tanquis a les teves activitats quotidianes. O no t'apartis per estar investigant una inversió financera a Internet.
Capricornio
Avui els cossos astrals s'alinearan per calmar les coses i portar un descans benvingut de totes les teves efervescències creatives. Està bé ocupar-te de tot això, però tens tantes idees que has arribat més al cansament que res. El dia d'avui ofereix temps per respirar, i us donarà algunes respostes a les preguntes que us heu estat fent.
Aquari
Quan hi ha un període de clama en una tempesta marítima, tots sospiren amb tranquil·litat, encara que continuïn mirant amb desconfiança els núvols que encara són a l'horitzó. Aquest serà el tipus de respir momentani que gaudiràs aquest dia a causa de l'energia astral en joc..
Peixos
No, no estàs somiant; el dia per endavant serà realment bo. És qüestió de temps, després del clima d'incertesa, desídia, retard i ansietat que ha regnat recentment. Aquest període ha finalitzat, almenys ara com ara. Mentre l'alleujament és només momentani, encara tindràs prou temps per fer un inventari del que falta fer, ja sigui a la feina o amb els estudis, i compila una llista dels recursos necessaris per completar els teus projectes.