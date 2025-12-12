HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En aquest moment lenergia astral en joc podria crear algunes emocions confuses per a tu en una relació. Potser tens una parella a qui estimes de debò. Però podries estar travessant una etapa de grans reptes. Una part de tu podria desitjar tallar aquesta relació mentre l'altra part desitja més compromís.
Taure
El dia per davant d'alguna manera et resultarà ardu, ja que faràs front a algunes qüestions psicològiques desagradables. Si per casualitat has sentit una mica d'angoixa darrerament, aquest és el moment d'admetre-ho. Per més difícil que us resulti, la confessió és el primer pas cap al progrés veritable.
Bessons
Has sentit una mica de tensió els darrers dies? Difícilment et sorprengui saber que l'energia astral et tempta a prendre desafiaments i no tolera compromisos. Quan et dediques totalment a les teves activitats després colleixes els beneficis.
Cranc
Avui l'alineació astral us farà una pregunta important: Què heu fet amb el que us he donat? Ho estàs guardant tot per a tu mateix/a? Estàs fent que doni els seus fruits només per a tu? O estàs intentant utilitzar-lo tan bé com sigui possible en l'interès de tots?
Lleó
En certs moments durant el mes, has hagut de reorientar la teva vida professional. És molt possible que avui, amb l'alineació planetària en joc, sentis aquesta necessitat de reorientar-te de manera profunda. És possible que estiguis desenvolupant una professió que no sigui correcta per a tu? Si és així, per què no tries anar en una direcció que vulguis de debò?
Verge
Quin dia tan estrany serà aquest. Els cossos celestials et revelaran quanta feina han fet els astres a la teva vida. És possible que no et reconeguis a tu mateix/a. Això serà perquè l'aspecte en joc està en procés de conduir-te a alguna cosa essencial a la teva vida. No tot el que us mostraran serà a nivell conscient.
Balança
L'energia d'avui demana un compromís radical d'una manera o una altra. Però la veritat és que serà difícil tenir perspectiva aquest dia, per tant pensa dues vegades abans de parlar! Possiblement aprenguis que és intel·ligent tenir cautela amb les persones amb llabia. Si algú intenta persuadir-te, el consell és que preguntis la causa.
Escorpí
L'humor d'aquest dia possiblement obstaculitzi els experiments d'autoafirmació. Tindràs una tendència a imaginar que les persones no estan especialment interessades en tu o en allò que fas, o que estan massa ocupades per prestar-te atenció. Quan puguis sobreposar-te als teus sentiments d'inseguretat (i segurament ho aconsegueixis), res serà capaç d'aturar-te.
Sagitari
Pot ser que alguna cosa durant els darrers anys t'hagi reprimit o impedit triar la vida que haguessis volgut tenir. Pot ser degut als conceptes morals amb què vas créixer. L'aspecte en joc avui portarà aquest tipus de veritats a la superfície. Ets un creient real en els valors que et van ensenyar a una edat primerenca? O ets com un presoner dels mateixos?
Capricornio
Donada l'energia celestial en joc, avui podria sorgir el teu costat poètic. Podries decidir festejar a algú. Si no tens parella, podries convidar algú especial a una cita romàntica. Podries escriure un poema d'amor o cantar-li una serenata o una cançó original. Pots esdevenir una persona molt tendra quan t'enamores!
Aquari
Avui et podries fer preguntes sobre la teva vida romàntica. Podries preguntar-te cap a on es dirigeix la teva relació actual. Pren-te un temps per concentrar-te en allò que desitges i esperes d'una relació que funcioni bé. Una part de tu potser no està decidida en aquest moment, de manera que intenta no assumir compromisos sobtats.
Peixos
Avui l'alineació celestial podria agitar sentiments complexos romàntics. Si no tens parella, podries estar enamorant-te. No tinguis por manifestar aquests sentiments i demostrar el teu interès per aquesta persona. En cas que estiguis en una relació, tracta d'esbrinar cap a on va. Són compatibles?