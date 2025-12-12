TELEVISIÓ
Final fulminant
Netflix cancel·la la sèrie espanyola ‘El refugio atómico’ després d’una temporada. L’alt cost de producció i una recepció irregular frenen qualsevol opció de continuïtat.
Netflix ha decidit posar el punt final a El refugio atómico, la sèrie espanyola de suspens postapocalíptic creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato. Tot i l’expectació que va generar el llançament de la ficció i el pes de l’equip creatiu, la producció no continuarà més enllà dels vuit episodis inicials.
Estrenada el 19 de setembre, la sèrie planteja la convivència forçada d’un grup de multimilionaris reclosos en un búnquer de luxe davant l’amenaça imminent d’un conflicte nuclear. Des del primer dia, la proposta va captar l’interès del públic i va escalar ràpidament en els rànquings de la plataforma, situant-se entre els títols més vistos tant a Espanya com en diversos mercats internacionals. Amb tot, aquest impuls inicial no es va mantenir les setmanes posteriors i l’audiència va baixar de manera acusada.
La combinació entre un cost de producció alt –fruit de decorats complexos, repartiment coral i l’aposta per una atmosfera claustrofòbica detallada– i una recepció crítica irregular ha estat determinant. Les valoracions van elogiar el plantejament visual i el potencial dramàtic de la premissa, però van posar en dubte el ritme de la narració i la cohesió del tram final. En un context en què Netflix aplica criteris cada vegada més estrictes per renovar les ficcions, aquesta trajectòria l’ha deixat fora de joc.
La cancel·lació frena els plans dels productors i guionistes, que tenien traçada una continuació centrada en l’evolució psicològica dels personatges i en la gestió del poder dins del refugi. El final de la primera entrega deixava obertes línies argumentals que ja no tindran resolució.
Tot i que la primera temporada romandrà disponible al catàleg global de la plataforma, la possibilitat que El refugio atómico trobi un nou destí en un altre servei d’estríming és molt remota: la propietat és íntegrament de Netflix i el volum d’inversió fa poc viable un traspàs.