AGENDA
Concert de Judit Neddermann i Pau Figueres
MÚSICA
CONCERT DE JUDIT NEDDERMANN I PAU FIGUERES
La cantautora catalana arribarà a la parròquia en el marc de la gira del nou projecte discogràfic conjunt amb el guitarrista i productor Pau Figueres. Hora: 20 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.
CONFERÈNCIES
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar (sofrologia, entre altres…) Hora: 19.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLIBRES
‘LES TRES TORRES DEL CEL’
Acollim l’autora d’una novel·la que ens situa als inicis del segle XI i que recrea de forma magistral un episodi transcendental de la història del famós monestir. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. El Pas de la Casa
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Nou projectes artístics, que fan una reflexió del procés pel sufragi femení a principi de la dècada del 1970. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern.