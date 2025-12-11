TELEVISIÓ
‘The Pitt’, retorn a punt
La segona temporada del drama mèdic s’estrenarà el 8 de gener a HBO Max. El relat farà un salt de deu mesos i situarà l’acció en la jornada crítica del 4 de juliol.
La segona temporada de The Pitt ja té data d’estrena a HBO Max: serà dijous 8 de gener. La plataforma fixa així el retorn d’una de les apostes recents en el terreny del drama mèdic, després d’una primera temporada que ha anat consolidant l’audiència i ha rebut molt bones crítiques.
Els nous capítols suposen un salt temporal de deu mesos respecte dels esdeveniments del final de la primera temporada, tot i que es mantindrà el segell formal de la sèrie, que concentra l’acció en una sola jornada d’alta intensitat al servei d’urgències. En aquesta ocasió, el relat se situarà el 4 de juliol, una data assenyalada als Estats Units que, per context i volum d’activitat, pot convertir-se en un escenari propici per a un increment de casos, una pressió assistencial més elevada i decisions clíniques a contrarellotge.
Quant als personatges, diversos mitjans apunten el retorn del doctor Langdon després del pas per rehabilitació, un element que, d’acord amb el que s’ha publicat, reobrirà tensions pendents amb Robby i Santos. També està previst el retorn de la infermera Dana Evans després d’un temps fora, i que ara s’encarregarà de fer de mentora d’una nova professional.
La segona temporada incorporarà, a més, nous doctors que tindran com a missió de modernitzar el servei, un moviment que pot actuar com a detonant de friccions internes per la resistència als canvis i pel xoc entre procediments, jerarquies i maneres de treballar ja consolidades. Amb aquests elements, The Pitt es prepara per tornar a un format de tensió contínua, amb el focus posat tant en la gestió dels casos com en les conseqüències personals i professionals que arrosseguen els protagonistes després del final de la primera temporada.