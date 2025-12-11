HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui, si et sents com si haguessis progressat construint la teva carrera, pregunta't sobre quins fonaments descansa aquesta idea. És hora de pensar profundament en el vostre sistema de creences, especialment quan són aplicades als negocis. La virtut, la llibertat i la defensa dels drets dels altres són totes motivacions nobles.
Taure
Sovint prefereixes la fantasia a la realitat. Els projectes amb què somies moltes vegades són bells i convincents, però potser impossibles de realitzar. Avui els cossos astrals s'alineen per crear una influència molt poderosa. No tindràs més opció que baixar-te del teu núvol.
Bessons
Avui podria ser un punt d'inflexió. Estàs en una etapa de fort compromís a la teva carrera. Fins ara, has enfilat l'escala corporativa amb molta habilitat, i has recollit els fruits del teu esforç. Avui, l'aspecte en joc us urgeix a mantenir l'energia laboral fluint, ja que una distracció podria representar un fracàs.
Cranc
No, el temps encara no està madur perquè les teves fites donin els seus fruits. Certament has treballat de valent, però encara queda molt per fer. Específicament, les bases necessiten ser afirmades. Arma't de paciència - recorda que sis mesos d'esforç no són suficients per sostenir un projecte destinat a durar trenta anys, i segueix endavant, recordant sempre gaudir del viatge. Eventualment ho aconseguiràs!
Lleó
Avui, l'alineació planetària exercirà una influència molt poderosa sobre les formes en què t'expresses. Si us trobeu desbordant d'imatges poètiques, per què no escriure-les? Si tens intuïcions sobre els amics o la família, per què no escriure-les en un diari? Encara que mai no ho hagis fet en el passat, aquest és el moment de començar a donar forma a la teva sensibilitat innata.
Verge
Avui us espera un dia d'estudi. L'alineació planetària ressalta temes relacionats amb el realisme i els èxits, i t'adverteix que els somnis sense substància són inútils. No permetis que el teu costat agressiu i ambiciós rebutgi aquesta influència com a negativa o censurant; és simplement una manera d'equilibrar el teu entusiasme amb una mica més durador i substancial.
Balança
Tens l'avantatge especial de comprendre el valor de les maneres i la disciplina. Aquest aspecte de la teva personalitat avui es posarà a prova. Amb lenergia astral en joc, pots esperar un reforç i recompensa positiva si has complert amb el teu potencial de treball. Però si no, cobreix-te les espatlles!
Escorpí
Avui t'espera un dia excel·lent. És clar que no has d'esperar que les coses passin sense un petit esforç de part teva. A la feina, t'hauràs de fer valer. I no només això, els èxits vàlids avui requereixen certs riscos calculats. L'aspecte en joc et convida a superar-te, seria tremendament descortès refusar la invitació.
Sagitari
Aquest és el tipus de dia en què el teu pragmatisme realment gaudeix. Les energies planetàries en joc encoratgen el realisme. Ets com peix a l'aigua en aquest tipus d'atmosfera. Totes aquestes persones que es van mofar de la teva sobrietat i austeritat aprendran una lliçó inoblidable quan els esdeveniments demostrin que tu tenies raó tot el temps. Finalment veuràs recompensa!
Capricornio
Aquest serà un dia força ombrívol. La configuració celestial actual no és coneguda per incentivar els aspectes més lluminosos de la teva personalitat. Per contra, l'aspecte incorregible et farà mirar a parts del teu ésser que et negues a veure la major part del temps - per exemple, la intolerància que tinguis a les idees dels altres amb qu
Aquari
Avui espera sentir inusual valentia i determinació. Et sentiràs com un cavaller a la seva armadura. Segurament amb aquesta energia astral, no hi haurà manera de mantenir-te a part. Aneu amb compte de no permetre que les vostres arrencades us condueixin a una acció ximple.
Peixos
Tindràs un desig molt fort de fugir de tot. No obstant això, el teu aclaparador treball i fort sentit de l'obligació et mantindrà al teu escriptori. Però ningú no podrà frenar-te de planificar el teu viatge, encara que per ara no puguis marxar. Una targeta d'algun lloc exòtic al vostre escriptori us ajudarà a passar el dia. Això, més la teva intel·ligència mordaç.