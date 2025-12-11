AGENDA
Les torres del cel
CONFERÈNCIA
‘DE LA LLUITA PEL VOT A LA VEU POLÍTICA: DONES QUE TRANSFORMEN EL PAÍS’
Xerrada entre les dones que van signar la sol·licitud del dret a vot a Escaldes-Engordany i les dones de la parròquia que han estat clau dins la política actual. Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
‘INVERTIR EN TEMPS D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL’
La IA és una revolució tecnològica. Però és rendible invertir-hi? Quin impacte real tindrà sobre l’economia? T’expliquem els punts clau perquè puguis treure el màxim profit dels teus estalvis. Hora: 19 h. Edifici Creand. Andorra la Vella.
DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES
Xerrada amb un dels alpinistes més reconeguts d’Espanya i expresident de l’equip nacional d’alpinisme, Mikel Zabalza. Hora: 21 h. Centre de Congressos. Ordino.
‘SEGUINT LES TRACES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL A ANDORRA’
Xerrada a càrrec de Claude Benet, investigador. Hora: 19 h. Església de Sant Joan de Caselles. Canillo.
TEATRE I DANSA
‘ARTEMIS’. TEMPORADA DE TEATRE D’ANDORRA LA VELLA
La ciència-ficció és el refugi de la Diana per combatre les amenaces del planeta Terra. Dirigit per Pol Sanuy. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
LLIBRES
‘LES TRES TORRES DEL CEL’
Acollim l’autora d’una novel·la que ens situa al segle XI i que recrea de forma magistral un episodi transcendental de la història del famós monestir. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CURSOS I TALLERS
TALLER DE CORONES DE NADAL
Taller de coroones de Nadal. Flywels - Estudi Floral. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
COR DE CAMBRA VALLS D’ANDORRA
Concert de Nadal. Cants de Nadal, Magnificat de J. S. Bach, Carols. Hora: 20 h. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.