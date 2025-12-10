Salt a la televisió

TELEVISIÓ
FX desenvolupa una sèrie basada en la saga de videojocs ‘Far Cry’, amb Noah Hawley (‘Alien: Planeta Tierra’) com a ‘showrunner’. Disney+ la distribuirà internacionalment.
Ubisoft ha viscut uns dies intensos. La companyia de videojocs va presentar recentment els resultats financers i va confirmar una nova organització creativa. En aquest context, també va apuntar que busca noves vies per portar les seves sagues i llicències a altres formats, i sembla que ja ha arribat la primera: Far Cry tindrà una sèrie de televisió.
El projecte estarà liderat per Noah Hawley, un veterà del sector, que aquests dies celebrava que Alien: Planeta Tierra havia estat renovada per a una altra temporada. Ara ja se sap que FX, la divisió televisiva de 20th Century Studios i Disney, li ha confiat un dels universos més explosius del videojoc modern.
Era un secret de domini públic. Tal com explica Variety, feia mesos que la iniciativa circulava pels passadissos: reunions discretes entre Ubisoft i Disney, filtracions sobre guionistes i al·lusions velades als mitjans. Però no ha estat fins ara que ha arribat la confirmació definitiva.
Cal recordar que els videojocs de Far Cry ja van tenir una adaptació el 2008: una pel·lícula de baix pressupost protagonitzada per Til Schweiger i dirigida per Uwe Boll. Anys després, Netflix va optar per un enfocament diferent amb Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una sèrie d’animació estrenada el 2023.
Ara, la franquícia torna a saltar a la petita pantalla amb FX com a motor creatiu i Disney+ com a plataforma internacional de distribució en estríming. Hawley hi intervindrà com a creador i showrunner i col·laborarà amb Rob McElhenney, la ment darrere de Colgados en Filadelfia i Mythic Quest. McElhenney, a més, també protagonitzarà la primera temporada.
La col·laboració entre Disney i Ubisoft apunta a ser un acord de llarg recorregut i amb diverses temporades. I, de fet, té sentit: Far Cry és, per naturalesa, una saga antològica, en què cada entrega del videojoc presenta un univers propi i clarament diferenciat de la resta.
Hawley té experiència en aquest tipus de registre. I Fargo, la seva obra més coneguda, ha demostrat al llarg de cinc temporades que l’antologia pot ser una eina narrativa potent. Caldrà veure en què acaba tot plegat. Atès que l’anunci arriba en una fase encara primerenca, el més raonable és pensar en una estrena no abans del 2027.