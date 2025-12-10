HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui l'energia astral en joc us inspirarà a compartir les vostres experiències més recents amb els vostres amics. Per què no organitzar una petita reunió una tarda? Hi ha algunes cares noves al teu cercle d'amics i aquest és el moment perfecte per presentar els nous amics als vells. Tots gaudiran de la vetllada.
Taure
Avui tindràs determinació per aconseguir alguna cosa. Potser estàs treballant en un projecte a casa teva. No toleraràs les interrupcions, per tant adverteix-te la teva família! O potser estàs treballant en un projecte al teu ordinador. O potser estàs en ple tancament a la teva oficina lligat/da al teu teclat.
Bessons
Avui tindràs ànsies de seguir els teus somnis. L'energia astral us incentivarà a tenir ambició i audàcia. Potser hi ha alguna cosa que vas desitjar aconseguir. Podria tractar-se d'una meta personal, com ara perdre pes o deixar de fumar. O podria ser una meta financera, com augmentar els teus guanys.
Cranc
Avui sentireu una gran necessitat de ser el centre d'atenció. Sempre has necessitat una mica d'atenció per naturalesa i t'encanta quan les persones t'aplaudeixen. Avui us trobareu explicant històries divertides en un esforç de rebre alguns complerts.
Lleó
Avui sentiràs un conflicte entre la teva vida personal i professional. Potser hauràs de treballar algunes hores extres. Potser et comprometes a un projecte important que hauràs de lliurar aviat. Hauràs de buscar temps per compartir amb la teva família, cosa que et podrà resultar angoixant.
Verge
Avui tindràs inspiració per canviar coses a la teva vida personal. En comptes de quedar-te a casa amb la família, estaràs d'humor per portar-los a passejar. Si no tens parella, sortiràs a tenir una aventura pel teu compte. T'adreçaràs a una ciutat propera i exploraràs l'escenari.
Balança
Avui uniràs els teus pensaments pel que fa a un nou negoci o pla professional. La configuració celestial us incentivarà a idees creatives. Potser decidiràs que vols iniciar un negoci a casa teva. Pots obtenir algunes idees sobre com mercadejar-te i promoure els teus serveis.
Escorpí
Avui voldràs tenir una cura extra amb les paraules. Les energies planetàries et faran sentir una mica de distracció. ¡Al teu cap ressonen centenars d'idees alhora! Tracta de prendre't el teu temps amb els projectes que maneges a la feina. Amb aquesta energia astral, desitjaràs controlar dues vegades tot per assegurar-te que no hi hagi errors.
Sagitari
L'alineació planetària d'avui us omplirà d'una necessitat sobtada que tot sigui realitzat. La teva energia estarà a tota marxa mentre correràs una tasca a la següent. Et preocuparan les petites coses, com la pols sobre els teus mobles o la brutícia a les cantonades del pis del bany.
Capricornio
Pensaràs sobre encarregar-te de la teva situació financera amb aquesta energia celestial en funcionament. Estaràs llest per realitzar inversions noves. Si alguna vegada has posat diners al mercat de valors, pot ser que investiguis algunes companyies diferents per invertir-hi.
Aquari
L'energia d'avui us donarà un tint ombrívol a la vostra usual mirada alegre. Les teves tendències et faran sentir una mica de malenconia i estranyaràs aquests dies sense responsabilitats del passat. Estaràs tan ocupat/da rememorant que no tindràs temps de mirar enrere i veure com has arribat lluny.
Peixos
Et mors de ganes de sortir de compres i gastar al boig, però escolta la teva intuïció! L´esperit podrà estar molt disposat, però el flux d´efectiu és feble. Avui no és el dia per deixar-te endur pels teus impulsos. En comptes de realitzar compres compulsives de les quals te'n penediràs més tard, vés a treballar.