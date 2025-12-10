Conflictes bèl·lics al Pirineu
LLIBRES
‘CONFLICTES BÈL·LICS AL PIRINEU’
Es presentarà el llibre resultant de les 21es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a l’Espai Cràter d’Olot l’octubre del 2024. Hora: 19 h. Casal Calones. Andorra la Vella.
CONCURSOS
CONCURS DE CÒMICS, 6a EDICIÓ
Lliurament de premis de la 6a edició del concurs de còmic nadalenc. Totes les obres hi restaran exposades fins a final de gener. Hora: 18 h. Biblioteca. Canillo.
CONCURS DE PESSEBRES ARTESANALS
Lliurament de premis del concurs de pessebres artesanals de Canillo. Tots els pessebres estaran exposats a la 3a planta de l’edifici del telecabina fins al 6 de gener. Hora: 18 h. Biblioteca. Canillo
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos), que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres, de Viirginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’, DE RAFA CONTRERAS
Sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.