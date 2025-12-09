HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb l´orientació d´aquest dia, notaràs que tu i els teus éssers estimats tenen diferents punts de vista. De vegades la força de la teva tribu pot resultar molt poderosa. Però només perquè els teus pares o germans honorin un punt de vista no vol dir que hagis d'estar d'acord amb ells.
Taure
Avui tindràs notícies d?algun amic que viu lluny o un col·lega de fa molt. La configuració celestial augmenta els contactes a la distància. Potser rebis un correu electrònic d'algú que vas conèixer a l'escola. O potser rebeu una trucada telefònica d'una persona que solia treballar amb tu. Obre't a totes les connexions.
Bessons
Avui és un bon moment per finalitzar projectes que hagin estat endarrerits o deixats de banda. L'energia de la configuració celestial us guiarà per consumar les coses del vostre passat. Potser hi ha un informe que estigui ple de pols al vostre escriptori. Aquest és el moment perfecte per treure'l i acabar-lo.
Cranc
És possible que avui sentis atracció per algú que és una cosa tímida o distant. La configuració astral d'aquest dia us incentivarà a treure alguna persona de la seva llunyania. Si tens un soci que és una cosa tímida en la seva expressió, avui podràs alegrar-lo una mica. Explica-li acudits divertits i deixa clar que l'aprecies.
Lleó
Amb la configuració planetària d'avui, experimentaràs algunes demores menors a la comunicació. El vostre servidor de correu electrònic estarà caigut per part del dia. O potser no rebis alguna cosa per correu perquè està endarrerit. O tindràs problemes per contactar amb algú per telèfon. Intenta no frustrar-te gaire amb aquests problemes.
Verge
Si és que vas de viatge, avui tindràs alguns retards als teus plans. Amb l'energia celestial en funcionament, hi haurà algunes demores menors a les activitats relacionades amb la comunicació, viatges per tren o avions. Dóna't més temps per als viatges de curta distància perquè les autopistes estaran atestades de trànsit.
Balança
Avui la teva curiositat estarà molt desperta. Tindràs un nou hobby o tema d'interès. Seria bo esbrinar. Passa temps navegant pel web i aprenent més sobre el teu tema preferit. O demana-li a amistats o col·legues més informació sobre el tema. Fins i tot gaudiràs aturar-te en una llibreria per comprar un llibre sobre això.
Escorpí
Avui voldràs tenir una cura extra amb les paraules. Les energies planetàries et faran sentir una mica de distracció. ¡Al teu cap ressonen centenars d'idees alhora! Tracta de prendre't el teu temps amb els projectes que maneges a la feina. Amb aquesta energia astral, desitjaràs controlar dues vegades tot per assegurar-te que no hi hagi errors.
Sagitari
En aquest moment tindràs ànsies d'expressar-te abans de fer-ho davant d'una audiència més gran. L'alineació celestial us incentivarà perquè prengueu el centre de l'atenció de tothom. Si heu de presentar idees a un client o un inversor potencial, podreu generar una impressió memorable.
Capricornio
En aquest moment pot ser que siguis part d'algunes reunions i presentacions interessants. L'energia astral augmentarà el trànsit de persones a la teva vida. Potser has de signar tractes amb clients, connectar-te amb altres professionals de la teva àrea, i fer trucades telefòniques importants. Tindràs molta energia, però no et sobris.
Aquari
Amb l'alineació d'avui voldràs experimentar una imatge nova. De vegades et presentes d'una manera, però realment desitges un nou estil. Si vols ser una persona més ferma, hauries de fer parlar amb veu més clara. O si somies ser l'ànima de les festes, avui serà un bon dia per practicar amb alguns acudits.
Peixos
La influència de l'alineació celestial d'avui us donarà nerviosisme i ansietat. Necessitareu cremar l'excés d'energia. Potser pots eliminar toxines fent algunes feines de la llar. Neteja el teu soterrani o àtic.