AGENDA
VISITA
Visita comentada a l’exposició en què es podrà gaudir d’una selecció de peces arqueològiques. Hora: 20 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.
LLETRES
CLUB DE LECTURA A CÀRREC DE DAVID GALVÉZ
La vall dels andosins, d’Alan Ward. Hannó, jove membre d’una família de rics mercaders cartaginesos, arriba a les valls andorranes per explorar les possibilitats comercials d’aquest racó del Pirineu. Hora: 19.30 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CONFERÈNCIES
‘LA LEISHMANIOSI VISCERAL: UN REPTE PER A LA RECERCA MULTIDICIPLINÀRIA’
El conferenciant Jesús Muro i Figueras, doctor en veterinària, exposarà els projectes que du a terme sobre aquesta zoonosi, en el marc del projecte andorrà One Health, una sola salut, a Uganda. Hora: 19 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
MÚSICA
THIBAUT GARCIA I ANTOINE MORINIÈRE
Els guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière presenten la seva interpretació de les Variacions Goldberg de Jean-Sébastien Bach, un projecte que els ha acompanyat des de la seva primera trobada fa quinze anys. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954-L’ANDORRA DELS PRMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que permetrà conèixer les mirades personals i les tècniques emprades entre final del segle XIX i mitjan segle XX, a través de les obres d’onze autors i nou fons fotogràfics. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 3 de març.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona, que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.