TELEVISIÓ
Adeu a ‘El 5 inicial’
La docusèrie, centrada en el dia a dia de l’NBA, no tindrà tercera temporada. Netflix manté l’aposta per l’esport, però ajusta el catàleg segons l’audiència.
Netflix ha decidit cancel·lar El 5 inicial (Starting 5), de manera que la docusèrie no continuarà una tercera temporada. El projecte, concebut com un accés privilegiat a la vida esportiva i personal de diverses figures de l’NBA al llarg del curs competitiu, tanca així el seu recorregut.
La sèrie es construïa a partir del seguiment continuat dels protagonistes dins i fora de la pista: rutines d’entrenament, viatges, gestió física i emocional de la temporada, pressió mediàtica, entorn familiar... L’ambició era retratar el gran aparador de la lliga des d’una perspectiva íntima, amb un muntatge que combinava moments d’alta exigència esportiva amb escenes del dia a dia.
Ja des de la primera temporada, la producció va apostar per un repartiment d’alt perfil amb estrelles de primer nivell, cosa que va situar-la dins del corrent de docusèries esportives que busquen ampliar audiències més enllà del fan habitual. El ganxo principal era, precisament, posar rostre i context a l’espectacle.
Però la fórmula no ha acabat de funcionar. La cancel·lació s’inscriu en la lògica habitual de les plataformes, que revisen de manera constant el rendiment de cada títol a partir de la capacitat d’atreure i retenir espectadors, la persistència del consum al llarg del temps i el potencial de creixement en noves temporades.
De moment, no s’ha anunciat cap projecte amb un plantejament equivalent, però la tendència de fons es manté: Netflix, com altres plataformes, continua apostant per l’esport, tant en la retransmissió d’esdeveniments com en els formats de ficció i documental. Alguns títols aconsegueixen consolidar-se com a franquícia, mentre que d’altres no aixequen el vol.