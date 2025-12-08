TELEVISIÓ
Traspàs creatiu
L’escriptor Lee Child abandona la franquícia ‘Reacher’. El seu germà Andrew assumeix plenament el control de les novel·les i de l’exitosa sèrie de Prime Video.
Prime Video continua consolidant el seu catàleg amb produccions originals que, de mica en mica, s’han convertit en autèntics pilars de la plataforma. Entre aquestes, Reacher destaca com un dels seus èxits més sòlids: una sèrie d’acció directa i sense concessions, protagonitzada per un imponent Alan Ritchson i basada en la saga literària de Lee Child.
La història segueix Jack Reacher, antic membre de la policia militar dels Estats Units, un nòmada acostumat a trobar-se enmig de problemes que van des de crims aparentment menors en zones rurals fins a conspiracions d’abast nacional. Amb tres temporades estrenades i una quarta ja en producció, la sèrie semblava encaminada a mantenir un ritme estable de nous episodis i un futur creatiu ben definit.
Tanmateix, la ficció acaba de patir un gir inesperat: el seu creador abandona definitivament la franquícia. Segons Collider, Lee Child ha anunciat que es retira completament de l’univers de Jack Reacher, tant pel que fa a la sèrie de televisió com a les novel·les. Amb la publicació d’Exit Strategy, la trentena entrega de la saga, l’autor confirma que el relleu cap al seu germà Andrew és ara total. “Ara és tot seu”, ha afirmat Lee, posant punt final a una etapa considerada immòbil per a molts lectors i cedint-li a Andrew la plena responsabilitat de dirigir el futur de l’icònic personatge.
El traspàs creatiu, però, no és una sorpresa absoluta: els dos germans comparteixen l’autoria dels llibres des del 2020, i Lee reconeix que aquesta transició es cou des de fa anys. “La meva única ambició era deixar ben definit el personatge”, explica.
Pel que fa a la televisió, la temporada 4 de Reacher arribarà pròximament a Prime Video. En la nova etapa que s’obre, Andrew Child haurà de demostrar si la saga pot mantenir el mateix pols narratiu i la força que l’han convertida en un dels reclams més potents de la plataforma audiovisual.