AGENDA
Fira de Santa Llúcia
FESTES I TRADICIONS
FIRA DE NADAL D’ORDINO
Ordino es converteix en un encantador mercat nadalenc d’estil tirolès amb casetes de fusta que ofereixen gastronomia local, artesania i decoracions nadalenques. Poble d’Ordino.
FIRA DE SANTA LLÚCIA
Un espai ideal per gaudir de l’ambient nadalenc, descobrir parades d’artesania i productes locals, i viure l’esperit de les festes amb espectacles i concerts en directe. Plaça de Sant Miquel. Encamp.
EXPOSICIONS
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre “El museu de l’elefant” de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Fins al 7 de març.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’
Sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició Respirs de Canillo de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.