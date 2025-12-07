HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podràs desitjar rebel·lar-te. Necessites llibertat, però les circumstàncies semblen estar tancant-te més i més. Avui hi abundaran els conflictes amb figures d'autoritat. Per què no et poden oferir una mica d'espai! No demanes gaire, però vols fer el que calgui per obtenir-lo?
Taure
Amb la configuració celestial, un sentit de totalitat i harmonia haurà de prevaldre avui dia. Sentiràs tranquil·litat sobre les coses que estan passant a la teva vida i tindràs esperances per al teu futur. Ja que estaràs de bon humor, vols compartir aquesta llum lluminosa amb els altres. Alegra un amic que avui estarà una mica trist. U ofereix-li als teus companys d'oficina acudits per entretenir-los. Et sentiràs bé si difons lenergia positiva.
Bessons
Avui podries rebre algunes bones notícies segons l'energia astral en joc. Si has buscat reconeixement a la feina, alguna cosa positiva et podrà passar. És possible que el teu cap t'ofereixi un augment o promoció. Intenta relacionar-te amb un projecte prestigiós que augmenti la teva visibilitat professional. És un gran dia per passar a un camí més reeixit, i t'ho mereixes.
Cranc
Avui tindràs un canvi en una relació personal. L'alineació astral t'incentivarà a seguir allò que et dicta el teu cor. Si estàs sortint amb algú informalment, però no vols una relació més seriosa, potser és hora de tenir honestedat amb aquesta persona. Serà saludable parlar les coses i expressar-li allò que realment sents. Comunica't des d'un lloc positiu per no ferir els seus sentiments.
Lleó
Avui experimentaràs un fet positiu a casa teva. És possible que rebis un nou moble o hi ha la possibilitat que rebis visites durant la vetllada. En qualsevol cas, les energies plaents afectaran casa teva i tindràs una vetllada meravellosa. La configuració celestial us portarà més sort i diversió. Gaudeix tant com puguis.
Verge
En aquest moment et sentiràs optimista sobre el futur. L'alineació astral augmentarà la seguretat en tu mateix i els teus sentiments d'esperança. És un bon dia per somiar d'allò més bé! Pensa en les coses que realment t'agradaria aconseguir a la teva vida. Encara que aquests somnis semblin impossibles d'aconseguir en aquest moment, adona't que tot és possible. Visualitza el que desitges i comença a moure't en la direcció dels teus somnis.
Balança
En aquests moments la configuració celestial vol dir que hauries de tenir un sentit positiu de fluïdesa en aquest dia. Si intentes acabar amb moltes coses a la teva feina, et podràs moure sense esforços d'un projecte al següent. Descobriràs que tens una ment atenta i centrada, i la teva concentració serà important. Utilitza aquesta energia mental per manejar els problemes complicats i desafiadors.
Escorpí
En aquests moments la configuració planetària significa que hi pot haver desenvolupaments emocionants a la teva vida personal. Si has estat esperant poder convidar a sortir a algú, avui descobriràs que aquesta persona està interessada en tu. Si vols prendre un compromís més gran amb la teva actual parella, aquest és el moment perfecte per fer-ho.
Sagitari
La configuració planetària actual significa que tindràs concentració a la teva vida personal. Potser planifiquis un sopar romàntic amb el teu amor. Gaudiràs de cuinar un bon menjar i compartir temps junts. Aquesta nit surt al cinema oa un concert musical amb la teva parella o interès romàntic. O considera la idea de planificar una nit fora de la ciutat per als propers dies.
Capricornio
Avui estareu en contacte amb moltes persones segons l'orientació del dia. Si heu de donar una presentació de negocis, us caldrà posar alguns seients extres, ja que l'assistència serà alta. En el cas que estiguis tractant amb clients, prepara't per portar més associats a la reunió. Et sentiràs bé mentre et presentes de manera professional i intel·ligent, ja que coneixes el teu tema més que ningú.
Aquari
Alguna cosa t'està fent dubtar entre els desitjos enfrontats d'estabilitat i de volatilitat en les teves relacions romàntiques. L?alineació astral d?avui pot accentuar aquest dilema. És possible que vulguis l'estabilitat només perquè li tems el que és desconegut? Dedica un temps a intentar vèncer aquest temor.
Peixos
Bé, avui no serà fàcil mantenir-ho tot sota control. Els teus esforços per aconseguir un lloc a la societat poden anar en contra dels teus impulsos. Per exemple, avui et podries trobar en una situació professional que t'exigeix submissió davant d'una figura d'autoritat. Tu? Submissió? Això no sembla que estigui bé! Tu decideixes si manifestes les teves idees o t'asseus amb la boca tancada deixant que els altres dominin la situació.