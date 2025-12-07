TELEVISIÓ
Estrena de rècord
La cinquena temporada de ‘Stranger Things’ es converteix en el millor debut televisiu en anglès de la història de Netflix, amb 59,6 milions de visualitzacions.
La cinquena temporada de l’aclamada sèrie Stranger Things ha assolit ja 59,6 milions de visualitzacions des de l’estrena, el passat 27 de novembre, i s’ha convertit en el millor debut televisiu en anglès de la història de Netflix. El primer volum de la temporada final de la ficció “es va situar al Top 10 en 93 països analitzats, i va assolir el número 1 en noranta d’aquests”, informa el gegant de l’entreteniment a través de la seva pàgina TUDUM.
Els nous capítols són el més vist del servei de streaming a 90 països
D’aquesta manera, les cinc temporades de la sèrie han entrat ja al Top 10 del contingut més vist de la plataforma. Cal ressaltar que, en conjunt, les quatre primeres entregues acumulen 1.200 milions de visualitzacions des de l’estrena al mes de juliol del 2016, d’acord amb les dades de Netflix.
“La quantitat de seguidors que ja han vist el volum 1 és impressionant; la resposta ha estat més gran del que mai hauríem imaginat. La sèrie ja té una dècada, i veure com la base de seguidors no només perdura, sinó que continua creixent, ha estat increïblement gratificant per a nosaltres”, han destacat els germans Duffer, creadors de la sèrie.
La ficció només s’ha vist superada en audiència per ‘el juego del calamar’
Aquesta xifra situa l’última temporada de Stranger Things com la tercera millor estrena de la història de la plataforma, només superada pels lliuraments 2 i 3 de la sud-coreana El juego del calamar, segons Variety.
Ambientada a la dècada dels vuitanta del segle passat, Stranger Things segueix un grup d’amics adolescents mentre descobreixen experiments secrets governamentals i forces sobrenaturals del denominat Upside Down. Aquesta última entrega s’ha dividit en diverses parts: la primera, ja estrenada, té quatre capítols; la segona, que s’estrena el 25 de desembre, compta amb tres episodis, i la part final, que es podrà veure l’últim dia de l’any, consta d’un únic capítol de dues hores de durada, que també s’estrenarà en algunes sales de cinema.