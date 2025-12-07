CARTELLERA
Drácula
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Drácula 19.00 22.15
Five Nights at Freddy’s 2 12.15** 15.30** 17.45** 20.00** 22.15**
Hanna i els Nadals oblidats 11.30*** 15.15*** 16.30***
Zootropólis 2 12.00 15.30 17.30 18.30 21.15
Nuremberg 17.15 21.15
Mar i cel 12.15 16.30
The Running Man 22.30
Wicked 2 11.45 16.15 18.30 20.00*
Ahora me ves 12.30 19.45 22.00
Echo of Greenland 20.30
CINEMES GUIU
Zootropolis 2 18.00 20.00
Nuremberg 20.15
Siempre es invierno 18.00