HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs alguns moments socials agradables segons l'orientació del dia. Algunes de les teves amistats estaran disponibles per ajuntar-se amb tu per dinar o sopar. Gaudiràs en parlar amb els teus amics i escoltar les novetats de cadascú. Necessites una mica de diversió social perquè darrerament hi ha hagut massa serietat. No t'has de convertir en un treballador compulsiu, perquè no són gens divertits!
Taure
Avui et sentiràs molt bé, ja que el llenguatge i la comunicació són dons naturals que posseeixes, i avui estaran reforçats. L'energia astral en joc està afegint inspiració i eloqüència a la teva parla. Si escriviu, les paraules fluiran amb facilitat. És un bon dia per presentar idees a companys de feina o acabar informes que s'han acumulat. Les comunicacions per correu electrònic seran ràpides i amb resultats positius.
Bessons
Avui us sentireu amb ganes d'enfrontar directament temes que han de ser revisats amb companys de feina. És un bon dia per discutir solucions a problemes que hagis estat experimentant a l'entorn laboral. Hi haurà una energia positiva el dia que t'ajudarà a trobar la pau i les solucions als problemes. Els teus poders de persuasió i la teva habilitat per fer que els altres se sentin valorats seran molt forts avui.
Cranc
Et sorprendrà la quantitat de converses que tindran lloc a loficina avui. L'energia astral encoratja la gent a obrir-se i connectar-se entre ells. No tinguis por intervenir i expressar els teus propis pensaments. Podries tenir acudits o històries divertides per explicar. Avui les teves idees humorístiques seran apreciades, ja que la gent estarà d'humor per a la joia i el riure.
Lleó
No tinguis por alegrar-te una mica avui. L'energia astral en joc posa gent d'un humor més social que el de costum. Si et conviden a dinar amb amics, no et quedis a amargar-te al teu escriptori! Sal i diverteix-te. Necessites connectar amb altres persones de tant en tant i compartir algunes històries sobre el que està passant a la teva vida. De vegades et tanques massa a les teves preocupacions.
Verge
Avui podries tenir problema per concentrar-te a la feina. L'energia astral en joc crea un humor lleuger i social. Voldràs posar-te al corrent sobre notícies dels teus amics o col·legues amb els qui no has parlat per algun temps. Una xerrada curteta es podria convertir en una conversa d'una hora. Tracta de permetre't compartir idees amb els teus companys avui, ja que de vegades necessites connectar-te amb els altres. La teva feina estarà esperant-te demà!
Balança
De vegades no confies en la teva habilitat amb el llenguatge, però avui hauràs de sentir més seguretat en parlar i escriure. La configuració astral d'avui crea un sentit de fluïdesa més gran en qualsevol activitat que tingui a veure amb l'ús del llenguatge. Si treballes programant ordinadors, avui et resultarà més fàcil compondre el codi correcte. En les teves converses amb els altres, el teu sentit de l'humor i la sagacitat et col·locarà al centre de l'escena.
Escorpí
Aquest serà un dia en què tindràs una inspiració creativa fluida. L'energia celestial en joc afegeix una llampada a qualsevol expressió escrita o oral que hagis de fer. Si donaràs
Sagitari
una conferència o una presentació a la feina, trobaràs que les paraules flueixen amb gran facilitat. Si heu d'escriure, us resultarà fàcil expressar les vostres idees amb claredat. Els altres estaran impressionats per la teva eloqüència avui dia.
Capricornio
Avui serà un bon dia per convidar els teus col·legues a dinar. L'aspecte celestial en joc crea agradables oportunitats per compartir idees i poder conèixer-se entre vosaltres. Podries descobrir més sobre què posa nerviós els teus col·legues. És bo connectar-se amb els altres a nivell més personal de tant en tant. Això els ajuda a adonar-se que estan tots al mateix equip, encara que hi hagi conflictes ocasionalment.
Aquari
Avui la teva creativitat i la teva imaginació estaran incentivades segons l'energia astral en funcionament. Tindràs una idea brillant. Potser és un pla de màrqueting per al teu negoci. O potser sé una cosa que afecti la teva vida personal. Definitivament hauries de prendre nota d'aquesta inspiració, ja que se t'està guiant a fer alguna cosa. Confia en els teus àngels guardians perquè et condueixin a la direcció correcta.
Peixos
El dia transcorrerà a un ritme frenètic segons l?orientació d?avui. Intenta enfocar-te en les coses que necessites realitzar a la feina. Trobaràs difícil concentrar-te a causa de les constants trucades telefòniques i interrupcions potencials. Necessitaràs tancar la teva oficina i insistir amb la privadesa. Possiblement treballis millor si crees un espai tranquil per a tu.