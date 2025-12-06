TELEVISIÓ
Netflix compra Warner
La companyia adquireix els històrics estudis de cinema i TV, incloent-hi HBO, per 82.700 milions de dòlars. La divisió Discovery Global queda fora de l’acord.
Netflix adquirirà Warner Bros. Discovery (WBD), incloent-hi els estudis de cinema i televisió, així com la plataforma HBO, per 82.700 milions de dòlars, segons van anunciar ahir les dues companyies en un comunicat conjunt. L’oferta final de Netflix ha estat de 27,75 dòlars per acció de WBD, davant dels 24 que havia proposat Paramount. A més d’aquestes dues, hi havia una tercera empresa, Cromcast, interessada en l’adquisició.
Netflix ha pogut imposar-se a dos aspirants més, cromcast i paramount
S’espera que la transacció es tanqui després de la separació anunciada de Discovery Global, la companyia centrada en televisió, que englobarà CNN, TNT Sports, Discovery+ i canals en obert a Europa. L’operació es completarà durant el tercer trimestre de 2026.
Les ofertes van començar a l’octubre amb una proposta de Paramount de 27 dòlars per acció pel 100% de la companyia. Netflix i Comcast s’hi van afegir després, en una pugna que ha tingut dues rondes, l’última l’1 de desembre passat. Però les seves ofertes eren només per una part de la companyia, sense incloure Discovery Global. Paramount va denunciar ahir, en una carta oberta, parcialitat en el procés, al·legant que afavoria Netflix.
“La nostra missió sempre ha estat entretenir tothom”, va afirmar en el comunicat Ted Sarandos, codirector executiu de Netflix. “Ara combinem la increïble col·lecció de sèries i pel·lícules de Warner –des de clàssics atemporals com Casablanca i Ciutadà Kane fins a clàssics moderns com la saga de Harry Potter– amb títols que defineixen la cultura actual”.
Per la seva banda, el president i conseller delegat de WBD, David Zaslav, va assegurar que “s’uneixen dues de les companyies de narrativa més importants del món per fer arribar l’entreteniment encara a més persones”.