AGENDA
Mercat nadalenc de segona mà
LA PROPOSTA DEL DIA
Vine a passejar entre paradetes plenes de tresors nadalencs i objectes amb història. Hora: de 10 a 19 h. Edifici socioesportiu Perecaus. Canillo.
FESTES I TRADICIONS
EL POBLET DE NADAL
El mercat és el lloc ideal per fer les compres de Nadal. Un espai que es complementa amb activitats lúdiques i culturals. Plaça del Poble. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic. Museu de la Moto. Canillo.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘EL MUSEU DE L’ELEFANT’
Il·lustracions realitzades pel dibuixant Carles Pellejero del llibre El museu de l’elefant de Joan Peruga. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martín. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’
Sèrie fotogràfica de Rafa Contreras realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.