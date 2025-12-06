CARTELLERA

Dràcula

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

CINEMES ILLA CARLEMANY

Drácula 19.00 22.15

Five Nights at Freddy’s 2 12.15** 15.30** 17.45** 20.00** 22.15**

Hanna i els nadals oblidats 11.30*** 15.15*** 16.30***

Zootrópolis 2 12.00 15.30 17.30 18.30 21.15

Nuremberg 17.15 21.15

Mar i cel 12.15 16.30

The Running Man 22.30

Wicked 2 11.45 16.15 18.30 20.00*

Ahora me ves 12.30 19.45 22.00

Echo of Greenland 20.30

CINEMES GUIU

Zootrópolis 2 18.00 20.00

Nuremberg 20.15

Siempre es invierno 18.00

