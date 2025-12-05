AGENDA
South Carolina Gospel choir
LA PROPOSTA DEL DIA
SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR
Podrem gaudir del concert tribut a Michael Jackson dirigit pel reverend Michael Brown, amb una selecció de temes profundament espirituals del rei del pop. Hora: 20 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
FESTES I TRADICIONS
ENCESA DE LLUMS DE NADAL I XOCOLATADA
Encesa dels llums de Nadal amb la col·laboració de l’esplai, Punt 400, la Capsa de Música i casa Pairal a la plaça de l’església. Hora: 18 h. Plaça de l’Església. La Massana.
ACTIVITAT
TAST DE VINS
Tast de vins en un marc històric; el soler de la Casa Rull. A càrrec de Nil Ubach, sommelier. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.
EXPOSICIONS
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Exposició de nou projectes artístics, de nou artistes andorranes, que fa una reflexió del procés pel sufragi femení a principi de la dècada del 1970. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica Clos) que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.