HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs un humor estrany. L'energia celestial del joc t'aporta molta energia mental. Podem divertir-nos amb els nostres codos i compartir molts moments entretinguts amb la gent. Però no ens hem de preocupar que el telèfon es transfereixi al telèfon que necessites per a moments importants de negocis o trucades telefòniques que necessitis tenir. Hauràs de prendre un tall de passeig o fer exercicis per ajudar-te a tenir els peus més a terra.
Taure
En general, ets una persona fàcil de tractar i hauries de tenir en compte el costat negatiu de les personalitats. Tanmateix, has de saber que algunes persones tenen la intenció de vendre't. Si vols fer més feina que et convingui, hauràs de saber-ho. O pot ser que un col·lega passi certes responsabilitats que realment li perd. Amb l'alineació celestial de Déu, és segur protegir.
Bessons
Avui a la feina, el lleó donarà un magnífic rugit! Amb aquesta energia celestial, decidireu que és temps d'assumir el centre de l'atenció. Potser demanis més reconeixement dels teus companys de feina o un augment de salari del teu gerent. Intenta presentar-te d'una manera racional i clara, i no deixis que les teves emocions arribin als extrems. Rebràs el que desitges si manegues l'energia amb cura.
Cranc
És un bon moment per planificar una estratègia a la teva carrera. La configuració astral d'avui us donarà una perspectiva extra per a qualsevol situació política que estigui actualment a la vostra feina. Potser de cop veuràs una manera d'impressionar el teu gerent i guanyar una promoció. O potser tinguis una idea per a un negoci que t'ajudarà a expandir la teva clientela ràpidament. Utilitza aquests instints aguts que posseeixes perquè et guiïn cap a la direcció correcta.
Lleó
De vegades, les persones t'adoren perquè ets tan amable i amigable. Són qualitats meravelloses, mai les perdis. Però la teva naturalesa tranquil·la et dificultarà defensar-te en situacions en què et trobis entre persones agressives. En aquests moments a la teva feina podries descobrir que necessites ser més ferm amb algú que és dominant. La configuració planetària d'avui t'ajudarà a aclarir el camí cap a un èxit més gran.
Verge
Posseeixes una naturalesa amigable i innocent i de vegades dónes massa del teu temps i energia als altres. En aquest moment a la teva feina, necessitaràs catalogar les tasques que tens sobre les teves espatlles. Si mantens honestedat, veuràs que els teus companys de feina podrien compartir més responsabilitats. Amb l'energia celestial d'avui, us donareu la benvinguda a aquestes perspectives. No tinguis por engegar-les!
Balança
Atesa l'alineació astral d'avui, trobareu concentració en saber que sou un líder per als altres. Posseeixes molta experiència professional, i potser ha arribat el moment de començar a compartir-ho amb els teus companys éssers humans. Pensaràs a apadrinar algú que necessiti ajuda i el protegeixis sota les teves ales. O decidiràs fer un paper líder en un comitè d'algun tipus.
Escorpí
Sempre assumeixes posicions solidàries, i en aquest moment a la teva feina ajudaràs als teus col·legues. Encara que ets un treballador abella, de vegades no reps el crèdit suficient per tota la feina que fas. Avui amb aquesta energia celestial, necessitaràs pensar si reps o no la recompensa justa que et mereixes. Serà el moment de demanar un augment de salari o un ascens més important.
Sagitari
Tens una imatge de professional treballador, i les persones sempre confien en la teva eficiència i dedicació. Tot i que en aquests moments anhelaran una càrrega menys pesada. Potser has assumit més feina de les que realment pots manejar. No és culpa teva, i no vol dir que no ets bo/a a la teva feina. Amb l'energia astral del dia, tingues honestedat sobre qualsevol situació laboral que s'hagi desequilibrat.
Capricornio
Avui potser us sentiu especialment sociable i loquaç. Compartiràs històries personals o anècdotes amb amics a la feina. Saps explicar històries, així que reuniràs una audiència per escoltar-te. També pots fer ús del teu do per a la parla per a qualsevol presentació que hagis de fer amb clients o col·legues. Et resultarà fàcil explicar els temes de manera que tots et puguin comprendre.
Aquari
Avui, qualsevol activitat que tingui a veure amb la comunicació o els viatges funcionarà sobre rodes. Si has planejat presentar algunes idees al teu cap o companys de feina, avui serà un bon dia per fer la jugada. Trobareu les paraules justes per expressar-vos, i els vostres poders de persuasió seran forts. Si has de viatjar llargues distàncies, els avions arribaran abans que de costum i trànsit a la ruta serà lleuger.
Peixos
L'alineament astral d'avui us posarà més afluent que de costum. La teva timidesa serà fàcilment superada, i et trobaràs xerrant amb companys de feina o amics. El teu sentit de l'humor serà fort i el teu talent natural per divertir els que t'envolten estarà accentuat. Gaudeix d'expressar-te de moltes maneres i adona't que sí que tens un do amb les paraules.