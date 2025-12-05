TELEVISIÓ
Fractura a Eurovisió
Espanya, Països Baixos, Eslovènia i Irlanda no participaran en la propera edició del concurs després que la UER mantingui Israel. No es descarten més desercions.
La Unió Europea de Radiodifusió (UER) va acceptar ahir la participació d’Israel a Eurovisió 2026, cosa que va comportar la retirada immediata d’Espanya, Irlanda, Països Baixos i Eslovènia, tal com havien anunciat prèviament. Aquests països, a més d’Islàndia i Bèlgica, havien assegurat que es retirarien de la propera edició del concurs si hi participava Israel, que volien que fos exclosa per les vulneracions dels drets humans a Gaza.
En una reunió de l’assemblea general de la UER celebrada a Ginebra, els membres de la Unió –pertanyents a 68 cadenes públiques de ràdio i televisió de 56 nacions– van acceptar un seguit de reformes, que implicaven la permanència d’Israel. Les reformes, aprovades per una àmplia majoria de 738 vots, davant de 264 vots en contra i 120 abstencions, consisteixen a reduir els vots del públic per televot (de 20 a 10), reinstaurar els jurats d’experts a les semifinals i introduir millores tècniques per reforçar la seguretat davant intents de frau i manipulacions.
La llista definitiva de països participants es donarà a conèixer abans de nadal
Les preguntes que es van plantejar als participants van ser si estaven satisfets o no amb els canvis proposats i, lligat a això, si calia una votació extra sobre la participació d’Israel. Una majoria contundent va expressar satisfacció amb les reformes i que no era necessari votar sobre Israel. La votació va ser secreta a petició d’un grup de països.
Els quatre estats que deixen el certamen no emetran ni les semifinals ni la final
La decisió de la UER va provocar l’anunci de retirada d’Espanya, Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia, mentre que Islàndia no es va pronunciar, i Bèlgica va dir que decidirà si pren part en el concurs “en els pròxims dies”. La llista definitiva de participants es coneixerà abans de Nadal.
Sigui com sigui, la decisió adoptada ahir es notarà en l’audiència global, ja que els quatre països que van anunciar que no participaran també van assenyalar que no emetran ni les semifinals ni la final del concurs, que se celebrarà a Viena el 16 de maig.