HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Després de l'orientació del dia, analitzaràs la teva situació laboral. Generalment és una bona persona i un psicòleg natural. Intentaràs descobrir com trobar una millor targeta omnipresent a la teva feina. Quizás pretén proporcionar un augment o una promoció. Avui tindràs alguns premonicions emocionants i pràctiques, pren nota de les mateixes!
Taure
En aquest moment encara estàs distant de la teva parella, o has tingut una trobada amb la teva família. No hi ha consol perquè molts dels canvis interiors s'han confós. Amb la nostra alineació astral, aquests sentiments de desconnexió poden ser exagerats. Perill és possible restaurar la connexió amb les teves preguntes, perquè el teu cor requereix un contacte més intens.
Bessons
Potser penses que finalment has lliurat una batalla de voluntats amb el teu interès amorós o parella. Amb l'energia celestial en el joc, aquestes diferències es poden enfortir i hi haurà una insatisfacció amb els punts comuns. Cal concentrar-se en les preguntes bàsiques, com per exemple si ets verd i vols que les coses funcionin. Aleshores podem avançar per aconseguir una resolució pacífica.
Cranc
Assegura't de deixar el cap contra la cara amb la intenció que altres persones canviïn, així que no pots esperar a participar en les teves pròpies coses com vulguis, quan vulguis progressar a la vida. Abans de voler trencar el statu quo i veure que el món en què vas muntar progrés social, hi ha una atmosfera conformista en l'àmbit actual, a causa de l'energia astral en el joc, fent semblar que els que et munten no progressin, sinó que tornin. Però aquest és el teu problema, cap problema.
Lleó
Tanmateix, no manifestem els sentiments subjacents a les vostres relacions. Podeu veure com s'acumulen els voltatges, però la ignorància ja fa temps que s'ha retardat. Tenint en compte aquest aspecte, és possible que sigueu conscients d'algunes preguntes inconvenients o preocupants en una relació que s'han d'abordar. No evitem la situació ni dinem per ser més feliços. Heu de saber on és això per poder treballar junts amb les solucions.
Verge
No totes les relacions finals resulten fàcilment. Encara ho pots fer i desactivar des de diferents modes. És important saber què sents i què estàs sentint. Amb l'alineació planetària d'avui, pots trobar-te amb una gran confusió. No et preocupis. Mai et sentirem a les fosques. Si us plau, segueix les solucions.
Balança
Podem experimentar sentiments fluctuants en una relació personal. La configuració astral fa que interfereixis amb la realitat. Potser és molt sensible o està plena de paranoia que et preocupa perquè aquesta persona no sent la veritat. Es tracta de no obsessionar-te ni de caure víctima de la por. Si tens preocupacions amb les teves preocupacions, descobriràs que els teus productes són al canon.
Escorpí
Finalment, hem fet un pas per finalitzar diversos aspectes de les vostres relacions. Amics que semblaven a prop, potser desapareixerien o s'allunyarien. La relació entre els vostres pares i els vostres pot canviar. I és important mantenir l'equilibri amb vosaltres, cosa que significa molt per a vosaltres. Amb l'energia astral en joc, és possible que estigueu pensant en aquestes situacions. No és qüestió de cap obsessió amb ella, perquè el canvi és inevitable en aquesta relació.
Sagitari
Avui no vas massa lluny demanant exculpes o retrocedint. En aquest moment tens egos molt forts i, si vols ser pacífic, no patiràs malalties que vinguin de tu. Amb l'alineació astral en el joc, escoltaràs preguntes relacionades amb poder i autoritat. Deu pau per escoltar les coses que tenen èxit. És possible que tinguis canvis en la manera de tractar amb algunes persones.
Capricornio
Si configureu la vostra configuració planetària, veureu com es comporta la gent amb vosaltres. Tienes muchas amistades al teu voltant, però algunes d'elles et piden molta ajuda. Quizás se el moment de dar un pas enrere i deixar-los assumir la seva part del treball. Només voleu fer això, així que no us recriminarem perquè no hagis d'expressar la teva pròpia opinió.
Aquari
Potser descobriràs que et preocupen els temes relacionats amb el poder i l'autoritat. Amb l'energia astral en funcionament, examinaràs les teves imatges professionals i decidiràs com millorar-les. Si generalment ets massa agressiu amb la gent, decidiràs decidir-te per un moment. És l'energia exaltada i energitzada d'una personalitat magnètica, però amb les figures autoritàries que tens com a amenaça.
Peixos
Amb la teva configuració astral, examinaràs com es relaciona amb les persones. Ets tímid i sensible a les coses que et dificulten retenir més energia. En aquest treball, en aquests moments, hi ha alguns canvis que t'inspiren a assumir un paper més actiu. Confia en les teves habilitats i els teus nervis per gestionar les teves responsabilitats i la consciència augmentarà. Pots fer moltes coses màgiques, i s'ha après molt.