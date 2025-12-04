TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i III)
Les estrenes del desembre es completen amb la cinquena entrega d’‘Emily in Paris’ i l’esperat desenllaç de ‘Stranger Things’, amb l’arribada dels darrers capítols.
-El dentista, 18 de desembre a Movistar Plus+. Thriller d’època ambientat a Veracruz a finals del segle XIX, on Nolasco Black, considerat el primer dentista forense d’Amèrica, col·labora amb la policia per resoldre una cadena d’assassinats. El cas arrenca amb el crim d’una prostituta i evoluciona cap a una investigació cada cop més fosca, en què Black aplica tècniques d’odontologia forense per identificar patrons, víctimes i autor. Demián Bichir i Alberto Ammann encapçalen el repartiment.
‘El dentista’ és un thriller d’època ambientat a veracruz al segle xix
-Emily in Paris, 18 de desembre a Netflix. Emily Cooper (Lily Collins) va abandonar París en els últims capítols de la quarta temporada per embarcar-se en aventures italianes, i és allà on continua la sèrie en aquesta cinquena entrega. La protagonista haurà de fer front a nous reptes professionals i amorosos amb Marcello (Eugenio Franceschini), en una successió de desafiaments en què torna bona part de l’elenc.
‘Atasco’ arriba amb una tercera entrega carregada de cares conegudes
-Atasco, 22 de desembre a Prime Video. Què hi ha més nadalenc que un gran embús? Una àvia rebel, un professor primmirat, una model venjativa, un rocker donat per mort... La nit del 22 de desembre passen aventures sorprenents, còmiques i emotives sobre l’asfalt en aquesta sèrie en què, cada temporada, un grup de famosos es posa al volant. Entre els protagonistes d’aquest tercer lliurament hi ha María Galiana, Salva Reina, María Adánez, Lolita, Fran Perea, Ramoncín, Leo Harlem i Clara Lago.
-Stranger Things, 25 de desembre a Netflix. L’estrena de la cinquena temporada va col·lapsar el servidor de Netflix, i no s’espera menys amb les noves parts. El 25 de desembre arriben tres nous capítols i el desenllaç serà el dia 31, amb un episodi de dues hores. Aquesta última entrega trasllada els fans de la sèrie a la tardor de 1987.