AGENDA
Gala de l'esport d'Encamp 2025
Encamp viurà la primera Gala de l’Esport, una cita pensada per posar en valor el talent, la dedicació i la passió dels esportistes, clubs i entitats de la parròquia. Hora: 19 h. Sala de festes del Complex Esportiu i sociocultural. Encamp.
ACTIVITATS INFANTILS
‘ELS REIS MAGS I ELS DOLENTS DELS CONTES’
Només queda un mes per a la nit més màgica de l’any. Els personatges dolents dels contes (bruixes, llops, monstres...) també volen tenir el seu paper en els preparatius i demostrar que per un dia també poden ser bons. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CURSOS I TALLERS
POSTALS D’HIVERN, TALLER D’AQUAREL·LA ENTRE VINS
Taller d’aquarel·la impartit per Julia Germagenova, on podràs crear la teva pròpia postal de Nadal inspirada en els paisatges hivernals d’Andorra. Hora: 18.30 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Endordany.
CONFERÈNCIA
‘LA RECUPERACIÓ DE FONS: PASSAT, PRESENT I FUTUR’
Aquesta conferència proposa un recorregut pels 50 anys de l’Arxiu Nacional a través de la tasca tècnica de recuperació de documentació sobre Andorra custodiada a arxius estrangers. A càrrec de Pau Chica. Hora: 19 h. Sala d’Expoicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martín. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Espai Galobardes. Canillo. Fins al 31 de desembre.