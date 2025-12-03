TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
Les estrenes del desembre inclouen el retorn de títols com ‘Accidente’ o ‘Fallout’ i l’estrena de ‘Ciudad de sombras’, protagonitzada per Isak Férriz i Verónica Echegui.
-Accidente, 10 de desembre a Netflix. La sèrie mexicana Accidente, dirigida per Klych López i Gracia Querejeta, i escrita per Leonardo Padrón, presenta una segona entrega carregada de suspens després d’haver aconseguit milions de seguidors arreu del món. La sèrie revelarà nous secrets i personatges després de la tragèdia que va afectar quatre famílies i les quals, per tirar endavant amb les seves vides, han d’escollir entre redempció i venjança.
-El hombre contra el bebé, 11 de desembre a Netflix. Rowan Atkinson torna a donar vida a Trevor Bingley, que en aquesta ocasió confia a passar un Nadal tranquil tenint cura d’un luxós àtic durant les festes. La inesperada presència d’un nadó li canviarà totalment les expectatives. A la sèrie, que compta amb el mateix actor com a guionista, no hi falten contratemps entranyables i aventures nadalenques.
Rowan Atkinson protagonitza ‘El hombre contra el bebé’ a Netflix
-Ciudad de sombras, 12 de desembre a Netflix. Thriller policíac ambientat a Barcelona que arrenca amb un crim impactant: apareix un cos cremat penjant de la façana de la Pedrera. A partir d’aquí, la investigació recau en l’inspector Milo Malart (Isak Férriz), que treballa al costat de la sotsinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) per atrapar l’assassí i destapar una xarxa de secrets. El repartiment principal es completa amb Ana Wagener, Manolo Solo i Jordi Rico.
-Fallout, 17 de desembre a Prime Video. La segona entrega de la sèrie basada en la saga de videojocs homònima arriba a la plataforma d’Amazon amb la col·laboració de Bethesda i Christopher Nolan com a productor executiu. La trama, ambientada dos-cents anys després de l’apocalipsi nuclear, reprèn la història en el punt on es va quedar per portar l’espectador a un viatge a través del desert de Mojave fins a la ciutat postapocalíptica de New Vegas.
La sèrie basada en la saga de videojocs estrena la segona temporada a Amazon