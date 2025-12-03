AGENDA
'Joc del silenci' de Gil Pratsobrerroca
LA PROPOSTA DEL DIA
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA ‘JOC DE SILENCI’ DE GIL PRATSOBRERROCA
Una novel·la addictiva i aterridora a parts igual que enganxarà el lector fins a l’última pàgina. Les persones que intervenen són Gil Pratsobrerroca i Marc Torrent. Hora: 19 h. Llibreria la Trenca. Andorra la Vella.
TALLERS
‘CONNECTATS SENSE PANTALLES’ PER A FAMÍLIES I ADOLESCENTS
L’activitat estarà dirigida per la tècnica de joventut Cristina Segura. Durant la sessió, es realitzaran diferents dinàmiques per afavorir la reconnexió i la comunicació en família, oferint eines per millorar el vincle i compartir espais de qualitat amb els adolescents més enllà de les pantalles. Hora: 19 h. Punt d’Informació Juvenil (PIJ). Encamp.
LLIBRES
CLUB DE LECTURA DE LES VALLS DEL NORD 2025/2026- ‘L’ANIMA SEPARADA DEL COS’ I ‘TOLLS’
Aquesta sessió del Club de Lectura de les Valls del Nord ens acompanyaran els autors dels llibres L’ànima separada del cos, d’Eva Arasa i Tolls de Nil Forcada. Hora: 20.30 h. Biblioteca d’Ordino. Ordino.
CINEMA
‘FAMILIA TOUCH’ AL CINECLUB DE LES VALLS
La transició d’una dona octogenària a la vida en una residència assistida, mentre s’enfronta a la seva conflictiva relació amb si mateixa i amb els seus cuidadors enmig dels seus canvis de memòria, identitat respecte a l’edat i els seus desitjos. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
MÚSICA
VII CONCERT TRIBUT DE LA GROSSBAND
Concert homenatge a artistes amb una trajectòria molt significativa i contrastada dins del món de la música moderna. Hora: 21 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Hora: 9.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 19.00 h. Espai Galobardes. Canillo.