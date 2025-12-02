TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
Els èxits globals tornen a dominar el desembre amb noves temporades i estrenes potents, a més de ‘westerns’, thrillers i aventures que amplien l’oferta de les plataformes.
Dos dels majors fenòmens televisius de l’última dècada, Emily in Paris i Stranger Things, regnen en la graella de sèries de desembre, on també tindrem drama històric, comèdia i suspens.
-Los Abandonados, 4 de desembre a Netflix. Dues famílies de classe social diferent, encapçalades per les matriarques —Lena Headey i Gillian Anderson—, lluiten per la supremacia en una terra sense llei. Aquest trepidant western, signat per Kurt Sutter (Sons of Anarchy), ambientat el 1854, evoca la lluita nord-americana entre rics i pobres en un lloc fora de l’abast de la justícia.
-El precio de una confesión, 5 de desembre a Netflix. Dues populars actrius coreanes, Jeon Do-yeon i Kim Go-eun es reparteixen el protagonisme d’El precio de una confesión, un thriller que segueix Yun-su, una dona acusada de matar el seu marit, i Mo Eun, una misteriosa dona que li ofereix un pacte.
-Percy Jackson y el Olimpo de los Dioses, 10 de desembre a Disney+. Percy Jackson (Walker Scobell) és a punt de salpar cap al Mar dels Monstres. Basada en el segon llibre de la col·lecció Percy Jackson de Rick Riordan, la segona temporada d’aquesta popular sèrie segueix el fill de Posidó en un viatge nàutic en companyia dels seus amics Grover (Aryan Simhadri) i Annabeth (Leah Sava Jeffries) per frustrar els intents de Luke (Charlie Bushnell) i el tità Cronos de conquerir l’Olimp.
-Reykiavic Fusion, 10 de desembre a AMC+. Ólafur Darri Ólafsson (Severance) dona vida a un prestigiós xef que es veu obligat a acceptar diners procedents del tràfic de drogues quan surt de la presó per muntar un restaurant. A mig camí entre Breaking Bad i The Bear, la sèrie s’endinsa en un thriller ple d’acció que combina alta cuina, crim organitzat i drama familiar.