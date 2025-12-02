'Si creus en els somnis, ells es crearán'

Albert Espinosa

Albert Espinosa

Redacció

LA PROPOSTA DEL DIA

‘SI CREUS EN ELS SOMNIS, ELLS ES CREARAN’

Conferència per commemorar el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Amb Albert Espinosa. Hora: 19 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

LA CLAU. APUNTS D’ART 11A EDICIÓ

Vine a conèixer l’art de l’antic Egipte en aquest curs que t’obrirà les portes a una de les civilitzacions més fascinants de la història. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘ESTUARIS DE FOCS (EROS I TÀNATOS 1976-2020)’

Presentació literària. Amb Jaume Pont, autor, i Manel Gibert, poeta. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘PIONERS 1884-1954-L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’

Exposició que permetrà conèixer les mirades personals i les tècniques emprades entre final del segle XIX i mitjan segle XX, a través de les obres d’onze autors i nou fons fotogràfics. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 3 de març.

‘SOM...! QUI SOM?’

Robert Verdaguer, alumne veterà de l’Escola d’Art, presenta el seu últim projecte fotogràfic, en què explora la dimensió humana, allò que ens defineix com a humans. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 25 de novembre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’

Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.

‘LINEAL ART’

Exposició Lineal Art, Emma Regada. Escultura en metall. Edifici Sociocultural. Ordino. Fins al 5 de desembre.

