HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
En aquest moment la teva energia pot estar una mica descontrolada. Està treballant una configuració astral hiperactiva. Podria resultar-te una mica difícil concentrar-te en les teves tasques. Pren descansos freqüents durant el dia per aclarir-te. O surt a caminar a l'hora de dinar perquè el teu cos se senti més assentat.
Taure
Amb l'aspecte en joc, el dia se't passarà volant. Sentiràs que poder acabar totes les tasques que tens serà un repte. Podries saltar-te el dinar, així podràs dedicar temps extra als teus projectes. O potser quedar-te a treballar després per poder acabar tot. El ritme del dia serà molt accelerat i et capgirarà el cap.
Bessons
Fes-te atenció als teus somnis amb la configuració astral actual. El teu subconscient estarà estimulat, omplint la teva ment de visions. Potser tingues una fantasia recurrent que en realitat sigui una premonició del futur. O potser tinguis un somni en què apareix algú, i després al dia et trobes amb aquesta persona.
Cranc
Avui tindràs molta necessitat de contacte social. No et quedis tot sol a casa. Desitjaràs sortir i jugar. L'energia astral en joc desperta la necessitat d'aventura. Podries visitar un restaurant nou, un bar o un cafè. O podries assistir a una conferència d'un important dissertant. Et divertiràs en connectar-te amb altres membres de l'audiència.
Lleó
Estaràs donant voltes sobre alguna cosa, intentant decidir-te. L'energia astral omplirà el teu cap d'idees. Si has estat sortint amb diverses persones, veuràs qualitats meravelloses a cadascuna. Et resultarà difícil triar una parella. O potser tens moltes idees sobre adreces de la teva carrera. Potser somiïs amb un ofici diferent.
Verge
Podries necessitar organitzar-te millor. L'energia astral us està encoratjant a millorar el funcionament de la vostra vida. Potser has de confeccionar un nou esquema per a les teves activitats diàries. Potser t'has de llevar una mica més d'hora cada matí per poder fer les tasques o fer exercicis físics.
Balança
En aquest moment les teves passions es troben elevades. Si has desenvolupat un interès romàntic en algú, les emocions per aquesta persona podrien sortir de control. Podries seduir-lo amb un poema d'amor o convidar-lo a una vetllada espectacular a la ciutat. Si ja tens parella, voldràs passar-hi moments íntims.
Escorpí
Amb la configuració astral actual, us sentireu invencible. Però probablement encara no siguis a prova de bales. No permetis que el teu optimisme surti de control. Si t'involucres al mercat de valors, no deixis que l'entusiasme cec governi els teus negocis. I si tens interès a comprar alguna cosa, assegura't que el preu sigui raonable.
Sagitari
Avui potser decidiu resumir un projecte. Potser estaves fent algunes renovacions anteriorment i ara podries decidir continuar amb aquesta feina. O potser vas estar involucrat/a romànticament amb algú molt especial. Podries encara tenir forts sentiments per aquesta persona, i podries considerar reunir-te amb ella.
Capricornio
Estaràs d´un humor efusiu. En comptes de veure limitacions, només hi veuràs possibilitats. Aquest és un bon moment per fer una mica de reflexió creativa. Si hi ha una àrea de la teva vida que ha estat causant problemes, trobaràs un enfocament nou. Podries aplicar ideals psicològics o espirituals a la situació.
Aquari
Amb la configuració astral d'avui, us vindria molt bé un canvi d'escena. Si us podeu prendre el dia lliure, podreu gaudir d'un viatge fora de la ciutat. O potser et diverteixis ajuntant-te amb alguns amics en un nou restaurant o un altre lloc. En aquest moment necessites estimulació. Les responsabilitats laborals o familiars poden estar pressionant-te i necessites prendre
Peixos
Avui tindràs molta energia. L'aspecte astral en joc podria afegir un saltet al pas. Et trobaràs perspicaç per manejar qualsevol desafiament. Podràs fer molts contactes comercials a la teva interacció amb col·legues. O potser se t'acudeixi un nou pla comercial per promocionar-te. Potser dissenyeu la vostra pròpia pàgina web des de zero.