TELEVISIÓ
Estrena en suspens
Apple TV retira temporalment la sèrie ‘Furtivo’, que havia de llançar-se dimecres, per un presumpte plagi de la novel·la ‘Shoot’, del nord-americà Douglas Fairbairn.
Apple TV ha decidit cancel·lar de manera fulminant l’estrena de la sèrie francesa Furtivo, que estava fixada per aquest dimecres. El creador i director de la ficció, Cédric Anger, ha estat acusat de plagiar la mateixa història que s’explica a la novel·la Shoot, de l’autor nord-americà Douglas Fairbairn, publicada el 1973 i adaptada al cinema el 1976 amb Cliff Robertson com a protagonista.
La notícia, que primer va donar el periodista francès Clément Garin i posteriorment ha recollit la web especialitzada Apple Insider, ha estat ara confirmada per Gaumont, la productora que hi ha al darrere de Furtivo i d’altres sèries franceses d’èxit com Lupin. “L’emissió s’ha posposat temporalment. Actualment estem portant a terme una revisió exhaustiva per abordar qualsevol qüestió relacionada amb la producció. Ens prenem molt seriosament els assumptes relacionats amb la propietat intel·lectual”, afirma la companyia en un comunicat publicat per Variety.
Apple TV ha retirat dels seus canals oficials tot el material promocional que havia publicat sobre aquesta sèrie, que té com a protagonistes Benoît Magimel i Mélanie Laurent, aquesta última especialment coneguda pel seu paper de Shoshanna a la pel·lícula Maleïts malparits, de Quentin Tarantino. Així doncs, Furtivo quedarà guardada en un calaix, com a mínim, fins que acabi la investigació sobre el suposat plagi comès pel creador.
Segons la informació de Garin, Apple i Gaumont estudien demandar Anger pel presumpte engany. Una altra possibilitat és que totes dues companyies arribin a un acord amb la família de Fairbairn —l’escriptor va morir el 1997— per l’autoria i, d’aquesta manera, poder estrenar la sèrie, que ja estava llesta per ser llançada abans que esclatés aquest presumpte cas de plagi. Un cas que pren força en comparar la sinopsi oficial de la sèrie amb la de la novel·la.