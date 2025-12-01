AGENDA
Encesa de llums de Nadal a Encamp i al Pas de la Casa
LA PROPOSTA DEL DIA
‘ENCESA DE LLUMS DE NADAL A ENCAMP I AL PAS DE LA CASA’
Donem la benvinguda al Nadal amb un vespre ple de llum, música i calidesa! A Encamp, la màgia s’encendrà al Parc de l’Ossa. L’acte estarà acompanyat per l’actuació de la cantant encampadana Marta Dallerès. Al Pas de la Casa, la festa tindrà lloc a l’església de Sant Pere, amb la música vibrant del Cor Rock d’Andorra. I per acabar la vetllada, tothom podrà gaudir d’un repartiment de coca i xocolata desfeta. Hora: 18 h. Encamp i Pas de la Casa.
EXPOSICIONS
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Exposició de nou projectes artístics, de nou artistes andorranes, que fa una reflexió del procés pel sufragi femení a principi de la dècada del 1970. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de desembre.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.