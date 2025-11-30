TELEVISIÓ
Renovacions a HBO
La plataforma assegura la continuïtat d’alguns dels grans èxits del seu catàleg, com ‘Task’, ‘La empresa de sillas’, ‘I Love LA’ o les sèries de ‘Game of Thrones’.
La plataforma HBO Max ha anunciat la renovació de diverses sèries, reforçant el catàleg amb trames inèdites per a algunes de les seves produccions més destacades.
D’una banda, el servei de streaming ha detallat que la sèrie dramàtica Task tindrà una segona part després de la bona acollida de la primera. Protagonitzada per Mark Ruffalo, aquesta producció es troba “entre les tres sèries debutants d’HBO amb un creixement més gran”. Brad Ingelsby, el seu creador i showrunner, s’ha mostrat agraït pel “suport incondicional” de la plataforma cap al projecte: “Són una llar creativa sense comparació”, ha ressaltat.
Bones notícies també per a les comèdies La empresa de sillas i I Love LA, ja que totes dues tindran segona temporada. HBO Max ha detallat que aquestes ficcions es van situar al capdavant en el rànquing de produccions d’aquest gènere més vistes de la història: compten amb una mitjana de 3,3 milions i 2 milions d’espectadors multiplataforma als Estats Units, respectivament.
Casey Bloys, president i director executiu tant d’HBO com d’HBO Max Content, també ha avançat oficialment quin serà el futur de les franquícies de Game of Thrones. Pel que fa a El caballero de los Siete Reinos, la ficció comptarà amb una segona temporada malgrat que la primera no arribarà fins al gener vinent. Pel que fa a La casa del dragón, els seguidors podran gaudir de la quarta tanda de capítols durant l’any 2028 (l’estiu del 2026 s’estrenarà la tercera).
A més de les citades, altres sèries d’HBO Max també tenen garantida la continuïtat. Així, la plataforma ha confirmat la posada en marxa de la quarta temporada de l’aclamada The White Lotus, que es gravarà a França. La producció començarà l’any vinent.