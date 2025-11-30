AGENDA
Fabrica un robat amb material reciclat
FESTES I TRADICIONS
EL POBLET DE NADAL
10e aniversari de la inscripció de les festes del foc del solstici d’estiu al Pirineu a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Hora: 17 h. Plaça Guillemó. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘FABRICA UN ROBOT AMB MATERIAL RECICLAT’
L’activitat s’adreça a infants d’entre 6 i 12 anys, i té com a objectiu despertar la seva creativitat tot conscienciant-los sobre la importància de reutilitzar materials. Comú d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana.
‘DEL NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Fins al 7 de març.
‘LINEAL ART’
Exposició ‘Lineal Art’, Emma Regada. Escultura en metall. Edifici Sociocultural. Ordino. Fins al 5 de desembre.