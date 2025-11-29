HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui potser rebis una trucada de llarga distància. Si tens un amic que viu a un altre país, avui sabràs aquesta persona. O si tens familiars que viuen molt lluny, intentaran posar-se en contacte amb tu. Si alguna vegada has viscut en una localitat diferent, potser persones d'aquesta apoca intentin ubicar-te.
Taure
Avui podries decidir fer alguns canvis a casa teva. El teu espai habitacional t'està embogint! Potser no tinguis prou espai per a totes les teves pertinences. O sentis que ja és hora de redecorar una mica. L'alineació astral us està encoratjant a posar les coses en ordre. No tinguis por fer alguns canvis importants a casa teva. Et sentiràs bé si ho fas!
Bessons
L´alineació planetària d´avui et posarà d´un humor meticulós. Potser examinis qualsevol àrea de la teva vida que estigui fora de control. Potser necessiteu posar les vostres finances en ordre. O vulguis remodelar casa teva i crear un lloc de descans més ampli. Voldràs millorar qualsevol àrea de la teva vida que no t'agradi.
Cranc
Has estat desitjant un descobriment creatiu en una àrea important de la teva vida. Has estat sentint bloqueig durant un temps, com si les coses no estiguessin anant per la direcció correcta. Avui veuràs que les coses comencen a fluir. L'energia astral us portarà un karma positiu.
Lleó
Avui us convidaran a una sortida social amb amics. Potser vinguin alguns amics d'una altra ciutat, i es voldran reunir per sopar o per prendre alguna cosa. O potser t'inviten a tu i la teva parella a una festa. Si surts avui, les teves converses socials seran sobre temes seriosos. Tindràs xerrades apassionades sobre política, religió o economia.
Verge
Aquest és un bon dia per a la creativitat i per fer servir la teva imaginació. La configuració celestial us encoratja a enfocar els problemes de manera inusual. Si en general els abordes de manera lògica, amb el cervell esquerre, avui sentiràs desitjos de fer el contrari. Surt a caminar per un lloc bonic, i fa una mica de reflexió creativa.
Balança
L'alineació planetària d'avui crearà la necessitat de més autodisciplina a la teva vida. Potser has de manejar un projecte i necessites motivació. Infla't amb pensaments positius i una actitud agressiva. T'hauries de mentalitzar i preparar per entrar en acció. Amb l'actitud correcta, podràs assolir gairebé qualsevol cosa!
Escorpí
Avui podries sentir inspiració per ajudar algú. Podries inclusivament adoptar un esgarriat. Podria ser una persona que ha tingut mala sort, però també podria ser un animal que necessita una llar. Voldràs fer lesforç i ajudar-lo. El teu cor se sentirà gratificat en fer una bona obra. I la persona o animal que rebi la teva ajuda apreciarà els teus esforços!
Sagitari
Avui estaràs una mica insistent, però hauràs de tenir una actitud menys agressiva. L'energia del dia et pot fer sentir una mica d'inquietud. L?alineació astral d?avui et produirà un estat extra de nerviosisme. No descarreguis aquesta ansietat en la persona equivocada. En canvi, crema aquesta energia amb un bon entrenament al gimnàs.
Capricornio
En aquest moment la configuració planetària indica que hauràs de pagar deutes vells. Si has de diners a la teva targeta de crèdit, hauràs de pagar ara. O potser es tracti de deutes escolars o de la interlocutòria. Et sentiràs millor si pots tenir més estabilitat econòmica, minimitzant els deutes i incrementant les teves inversions.
Aquari
L'alineació celestial d'avui et farà concentrar en l'automillorament. Generalment cuides la teva salut i la teva dieta, però avui potser comences un programa nou. Podries interessar-te en unes herbes o suplement dietari nou. Potser investiga avui en com pot aquest nutrient ajudar el teu cos. L'interès i el temps que inverteixis al teu cos valdrà la pena.
Peixos
Avui hauràs de parar esment a aquests intrigants moments de sincronicitat. Sincronicitat és quan passa una coincidència que et porta una cosa que vas estar buscant. Està treballant una força espiritual, ja sigui que en diguis àngel guardià o només sort! Escoltaràs una informació important avui que us ajudarà.