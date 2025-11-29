AGENDA
Dibuixos amb tinta i canya
EXPOSICIONS
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Exposició de nou projectes artístics, de nou artistes andorranes, que fa una reflexió del procés pel sufragi femení a principi de la dècada del 1970. Cal Paleta. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de desembre.
‘EL LONDRES DE VIRGINIA WOOLF’
Originals que el pintor Arnau Sánchez Campamà ha realitzat per a les il·lustracions del llibre Londres de Virginia Woolf, editat per Trotalibros. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 5 de gener.
‘ANDORRA ROMÀNICA EN 40 MIRADES’
L’exposició de 40 instantànies en blanc i negre és una sèrie fotogràfica realitzada amb una càmera, podríem dir analògica, del segle passat, que capta l’essència atemporal de deu esglésies romàniques. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 17 de gener.
‘SOLO’
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martin. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘NÉIXER AL RENÉIXER. VIVÈNCIES A L’ANTIC EGIPTE’
Exposició de peces arqueològiques provinents del Museu Egipci de Barcelona que pretén aportar una lectura de l’antic Egipte des del prisma de la quotidianitat. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 21 de febrer.
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.