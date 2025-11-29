TELEVISIÓ
Adaptació en marxa
Toby Wallace és el primer rostre confirmat de la sèrie d’‘Assassin’s Creed’ a Netflix. La producció avança amb pas ferm tot i el secretisme de la plataforma.
Cinc anys després del seu anunci i quatre mesos després de la posada en marxa, la sèrie d’Assassin’s Creed comença a dibuixar un horitzó més concret a Netflix. Tot i que, de moment, la informació oficial és escassa i la plataforma manté cert hermetisme sobre els detalls de la producció, el mitjà Deadline ha revelat el primer fitxatge confirmat, un moviment que evidencia que el projecte avança amb més solidesa del que podia semblar.
Segons aquesta publicació, l’australià Toby Wallace assumirà el rol de coprotagonista, fet que el situarà al centre de la narrativa. Amb només 30 anys, Wallace ha consolidat una carrera diversa i sòlida, amb aparicions destacades en pel·lícules i sèries com Babyteeth, Pistol, The Society, The Bikeriders o Edén. El públic televisiu també l’ha pogut veure a la tercera temporada d’Euphoria, el rodatge de la qual ha finalitzat recentment.
Netflix ha confirmat oficialment la incorporació de l’actor a les seves xarxes socials, subratllant que “Toby Wallace entra en el món d’Assassin’s Creed. És el primer personatge del repartiment de l’adaptació en acció real de la franquícia de videojocs més venuda d’Ubisoft”. L’anunci, encara que breu, deixa entreveure que som davant d’una de les grans apostes de la plataforma.
Assassin’s Creed té com a base el conflicte ancestral entre dues organitzacions ocultes: una que busca controlar el futur de la humanitat a través de la manipulació massiva i una altra que defensa amb fermesa la preservació del lliure albir.
Deadline també apunta que és molt probable que els personatges de la sèrie siguin diferents dels del videojoc, una decisió que ja s’ha vist en altres adaptacions i que donaria més llibertat als guionistes. De la mateixa manera, encara no s’ha revelat com s’articularà la trama ni quins períodes històrics abraçarà. El que sí que és segur és que el rodatge arrencarà al llarg de 2026 a Itàlia.