HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui tindràs una mica de dificultat per concentrar-te en la teva feina. Tends a ser una persona creativa per naturalesa, i et disgusten els límits rígids. No maneges molt bé els temps, prefereixes marxar al so del teu propi tambor. L'alineació planetària d'avui augmentarà la necessitat de llibertat.
Taure
Avui gaudiràs de la lectura i d'altres formes d'estimulació mental. La teva ment estarà molt agilitzada tenint en compte l'aspecte d'avui. Podria haver-hi alguns llibres que has estat volent revisar. Avui és el dia perfecte per submergir-te a la lectura. O potser gaudeixis llogant pel·lícules del
Bessons
Amb l'alineació planetària d'avui intenta adonar-te del llenguatge que fas servir amb la gent. L'energia del dia podria donar a la teva expressió un fort impuls o criticisme. Sense adonar-te'n, podries ferir els sentiments d'algú.
Cranc
Amb l'aspecte en joc del dia, la teva energia estarà escampada per tot arreu. Començaràs diversos projectes alhora, resultant-te difícil concloure'ls tots. O compraràs diverses coses i les deixaràs apilades a casa teva.
Lleó
En aquest moment sentiràs ganes d'envoltar-te de bellesa. Això és degut a l'alineació astral del dia. Podríeu desitjar anar a un museu d'art i absorbir una mica d'energia creativa. O podries gaudir en anar a un concert musical a escoltar tocar el teu artista preferit. El teu esperit se sentirà refrescat i renovat si et permets una visita a un lloc especial.
Verge
L'alineació planetària podria elevar el desig d'estar amb la teva ànima bessona. Avui podria existir algú molt especial a la teva vida, però potser no tinguis seguretat que aquesta persona sigui "l'adequada". O potser vols conèixer algú però no estar en una relació. Examina què realment vols en una parella avui. Ves si pots aconseguir-ho amb la teva situació actual, i després hi treballa.
Balança
Avui sentiràs desitjos de fer alguna cosa creativa o artística. L'energia astral en joc us està encoratjant a buscar dins del vostre cor. Potser se t'acudirà una idea per a un poema o la lletra d'una cançó. O potser tens idees que vulguis expressar en una història. Fins potser vols fer un petit esbós o pintura.
Escorpí
Para atenció al que et revelen els teus somnis. L'alineació planetària avui podria produir poderoses "pel·lícules" nocturnes. De vegades el teu subconscient pot ser activat pels planetes. Avui els teus somnis tindran un significat especial. Tracta de prendre'n nota en un diari o agenda. O grava-los a la cinta per escoltar-los més tard.
Sagitari
El dia d'avui et passarà volant així que assegura't de prestar atenció al rellotge! L'energia celestial en joc et pot donar una mica de distracció. Si tens moltes tasques o feina per fer, serà desafiant poder acabar-ho tot. Hi haurà un sentiment de velocitat i acceleració al llarg del dia. Tracta de no esgotar-te tractant de fer massa.
Capricornio
L'energia astral d'avui indica que decidiràs manejar una societat de manera diferent. Si has estat tenint reptes en una relació romàntica, voldràs discutir aquests temes amb la teva parella avui. O si col·labores comercialment amb algú, seria bo parlar amb el teu soci i aclarir l'atmosfera.
Aquari
Avui estaràs d'humor per concentrar-te a l'automillora. Potser t'interessi allò espiritual, com anar a l'església, a un temple o resar en privat. La meditació i la reflexió et vénen molt bé avui. L'alineació planetària us encoratja a mirar al vostre interior. Avui podríeu tenir percepcions importants.
Peixos
Avui sentiràs desitjos d'embellir casa teva. L'aspecte en joc actual us omplirà d'idees creatives. Faràs plans per redecorar-la. Ja és temps dafegir colors brillants o nous accessoris. O potser vols comprar un moble nou per fer de la teva llar un lloc més atractiu. ¡Definitivament et vindria bé un canvi!