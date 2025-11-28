AGENDA
El Poblet de Nadal
FESTES I TRADICIONS
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
18 h: encesa de llums.
18.15 h: cantada del conjunt vocal d’infants de l’Escola de música comunal i actuació de l’Escaldes-Engordany Jazz Band.
18.30 h: repartiment de xocolata, vi calent i galetes de gingebre.
Diversos espais de la parròquia. Escaldes-Engordany.
EL POBLET DE NADAL
18 h: encesa de llums i espectacle itinerant.
19.30 h: inauguració i encesa de la il·luminació del Mercat de Nadal.
20 h: castell de focs d’artifici.
Diversos espais de la parròquia. Andorra la Vella.
LLETRES
‘ENTRE REAL i DADES’
Presentació del llibre Entre real i dades, de Víctor Mesanza, i experiència multisensorial amb música sanadora i demensional. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘SOLO’, D’OSCAR MARTÍN
Un repàs al recorregut de l’heroic personatge creat per un dels dibuixants del còmic de Tom i Jerry, Oscar Martín. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 de gener.
‘LINEAL ART’
Exposició d’escultura en metall d’Emma Regada. Edifici Sociocultural l’Estudi. Ordino. Fins al 5 de desembre.
ACTIVITATS INFANTILS
CONTES DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Contes per a infants de quatre a vuit anys amb Eva González. Hora: 16 h. Biblioteca. Canillo.