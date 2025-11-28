TELEVISIÓ
Col·lapse a Netflix
L’estrena de l’última temporada d’‘Stranger Things’ deixa el servei inoperatiu uns minuts. La plataforma ja havia patit situacions similars en llançaments anteriors.
L’estrena de la nova temporada de la popular sèrie Stranger Things va arribar a col·lapsar la matinada d’aquest dimecres (hora d’Andorra) el servei en directe de Netflix, que va romandre caigut durant uns minuts coincidint amb l’inici de l’emissió.
Diverses revistes especialitzades van explicar que el servei va caure a les cinc de la tarda (hora de la costa del Pacífic dels Estats Units), just quan s’estrenava la tan esperada cinquena temporada de la ficció. La connexió va estar inactiva durant uns tres minuts i, posteriorment, la visualització va continuar presentant problemes per a alguns usuaris.
Segons Variety, desenes de milers de persones que es van connectar per veure la sèrie fantàstica es van trobar amb una imatge que deia: “Alguna cosa ha anat malament. Ho sentim, tenim problemes amb la teva sol·licitud. Trobaràs molt per explorar a la pàgina d’inici.” Un portaveu de Netflix va indicar al mateix mitjà que “alguns usuaris van experimentar breument un problema amb la transmissió en dispositius de televisió, però el servei es va recuperar per a tots els comptes en cinc minuts”.
Aquesta no és la primera vegada que Netflix es veu saturat pel trànsit d’Stranger Things. El juliol del 2022, la plataforma no va estar disponible durant un breu període després del llançament dels dos últims episodis de la quarta temporada. Així mateix, els usuaris també van experimentar interrupcions durant el combat entre Mike Tyson i Jake Paul, un dels primers esdeveniments retransmesos en directe a la plataforma.
La cinquena temporada s’oferirà en tres parts: la primera ja està disponible, la segona s’estrenarà el 25 de desembre i l’última –amb un únic episodi de dues hores que també es projectarà als cinemes–, el dia 31.